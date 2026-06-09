В Ярославле назначили нового председателя областного суда. Кто он

Кто занял пост председателя областного суда в Ярославле Источник: Ярославский областной суд / Vk.com

Указом президента России назначили нового председателя областного суда. Губернатор региона и первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Владимир Давыдов торжественно представили его 9 июня. Теперь этот пост занимает Борис Викторович Романов.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве на принципах единой правоприменительной практики. Это обеспечивает законность и справедливость, от чего зависит доверие людей и бизнеса к органам власти. В числе приоритетных направлений взаимодействия — борьба с вандализмом, сохранение исторических зданий. Президент России на прошедшем Петербургском форуме отметил Ярославскую область как лидера по работе с объектами культурного наследия, и важно продолжать возвращать памятники архитектуры в экономическую жизнь региона», — отметил Михаил Евраев.

Торжественная церемония состоялась в Ярославском областном суде Источник: Ярославский областной суд / Vk.com

Как сообщили в Ярославском областном суде, Борис Романов в судебной системе с 2005 года. Он работал судьей Чкаловского районного суда в Екатеринбурге, потом — судьей Свердловского областного суда. С 2022 года Борис Романов был заместителем председателя Свердловского областного суда, а также председателем Совета судей Свердловской области.

На мероприятии Борис Романов отметил, что возглавить Ярославский областной суд для него большая честь.

«Убежден, опираясь на профессионализм и поддержку судейского корпуса области, действуя слаженно и ответственно, мы сможем выстроить работу так, чтобы она отвечала самым высоким стандартам правосудия и служила защите интересов каждого жителя общества на благо государства», — подчеркнул на торжестве Борис Романов.

Напомним, о том, что в регионе сменится председатель областного суда стало известно в ноябре 2025 года. Про экс-председателя Алексея Крайнова тогда сообщили, что он покинет пост 16 февраля 2026 года. Основание — его собственное письменное заявление.