НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 751мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,73
EUR 82,78
Когда ждать грозу?
Новый председатель суда
Где отдохнуть этим летом
Аукцион на застройку
Как следить за своим самочувствием
Кто останется в «Локомотиве»
Пожар в Брагино
Сергей Лазарева поцеловал ярославну
Афиша на неделю
Город В Ярославле назначили нового председателя областного суда. Кто он

В Ярославле назначили нового председателя областного суда. Кто он

Его торжественно представили 9 июня

354
Кто занял пост председателя областного суда в Ярославле | Источник: Ярославский областной суд / Vk.comКто занял пост председателя областного суда в Ярославле | Источник: Ярославский областной суд / Vk.com

Кто занял пост председателя областного суда в Ярославле

Источник:

Ярославский областной суд / Vk.com

Указом президента России назначили нового председателя областного суда. Губернатор региона и первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Владимир Давыдов торжественно представили его 9 июня. Теперь этот пост занимает Борис Викторович Романов.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве на принципах единой правоприменительной практики. Это обеспечивает законность и справедливость, от чего зависит доверие людей и бизнеса к органам власти. В числе приоритетных направлений взаимодействия — борьба с вандализмом, сохранение исторических зданий. Президент России на прошедшем Петербургском форуме отметил Ярославскую область как лидера по работе с объектами культурного наследия, и важно продолжать возвращать памятники архитектуры в экономическую жизнь региона», — отметил Михаил Евраев.

Торжественная церемония состоялась в Ярославском областном суде | Источник: Ярославский областной суд / Vk.comТоржественная церемония состоялась в Ярославском областном суде | Источник: Ярославский областной суд / Vk.com

Торжественная церемония состоялась в Ярославском областном суде

Источник:

Ярославский областной суд / Vk.com

Как сообщили в Ярославском областном суде, Борис Романов в судебной системе с 2005 года. Он работал судьей Чкаловского районного суда в Екатеринбурге, потом — судьей Свердловского областного суда. С 2022 года Борис Романов был заместителем председателя Свердловского областного суда, а также председателем Совета судей Свердловской области.

На мероприятии Борис Романов отметил, что возглавить Ярославский областной суд для него большая честь.

«Убежден, опираясь на профессионализм и поддержку судейского корпуса области, действуя слаженно и ответственно, мы сможем выстроить работу так, чтобы она отвечала самым высоким стандартам правосудия и служила защите интересов каждого жителя общества на благо государства», — подчеркнул на торжестве Борис Романов.

Напомним, о том, что в регионе сменится председатель областного суда стало известно в ноябре 2025 года. Про экс-председателя Алексея Крайнова тогда сообщили, что он покинет пост 16 февраля 2026 года. Основание — его собственное письменное заявление.

Тогда на место рассматривали двух кандидатов — Евгения Кучинского и Виктора Малахова.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Суд Назначение Председатель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
в загнивающих США судей штатов выбирает народ и это так странно кстати во многих христианских странах даже православных священников выбирает и снимает тоже народ
Гость
1 час
у нас есть суд? Неожиданно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем