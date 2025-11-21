Руководил пять лет: председатель Ярославского областного суда покинет свой пост

В Ярославском областном суде сменится председатель. Вопрос о прекращении полномочий нынешнего руководителя 59-летнего Алексея Крайнова 25 ноября рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

В повестке указано, что Алексей Крайнов может покинуть пост 16 февраля 2026 года. Основание — его собственное письменное заявление.

В этот же день будет рассмотрено две кандидатуры на пост председателя Ярославского областного суда. Место Алексея Крайнова могут занять Евгений Кучинский и Виктор Малахов. Последний, кстати, сейчас занимает пост заместителя председателя Ярославского областного суда по гражданским делам. Евгений Кучинский сейчас работает заместителем председателя Воронежского областного суда.

Алексей Крайнов учился в ЯрГУ имена П. Г. Демидова по специальности «правоведение» и окончил его в 1990 году, получив квалификацию «юрист». Он начал карьеру в Костромской областной коллегии адвокатов, а затем перешел в Ярославскую коллегию.

В 1992 году Алексея Крайнова назначили судьей Тутаевского городского суда, а с 2000 года он возглавил этот суд.

В 2014 году Алексей Крайнов стал председателем Рыбинского городского суда. А спустя пять лет, в феврале 2020 года, указом президента был назначен на должность председателя Ярославского областного суда на шестилетний срок.