НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

зап.

 753мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
Перевернулся автобус с туристами
Судьба легендарных заброшек
Где отдохнуть этим летом
Надвигается шторм
Как отметить свадьбу в Ярославле
Умер капитан полиции
Афиша на неделю
Повредили рояль-фонтан
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Город Подробности Хотели как лучше, а вышел скандал: что будет с нашумевшей музыкальной площадкой в Ярославле

Хотели как лучше, а вышел скандал: что будет с нашумевшей музыкальной площадкой в Ярославле

Местные жители оказались не рады новинке

103
Из-за новой музыкальной площадки, которую установили у жилых домов, разгорелся скандал | Источник: Анна ШевченкоИз-за новой музыкальной площадки, которую установили у жилых домов, разгорелся скандал | Источник: Анна Шевченко

Из-за новой музыкальной площадки, которую установили у жилых домов, разгорелся скандал

Источник:

Анна Шевченко

Шумная история случилась с благоустройством музыкальной площадки в Заволжском районе Ярославля.

Там в октябре 2025 года проезде Доброхотова появилась зона с уличными музыкальными инструментами — глюкофоном, ксилофоном, поющими трубами и «грибницей». Ее установили в рамках проекта «PRO детство».

Но жители ближайших домов не оценили какофонию, доносившуюся по округе. Люди стали жаловаться на то, что шум разносился не только днем, в том числе во время тихого часа, но и поздно вечером и ночью.

«Звук от инструментов очень громкий. Поскольку прохожие просто хаотично стучат по ним, назвать это музыкой сложно», — рассказала 76.RU местная жительница Анна.

Люди стали требовать убрать новинку подальше от домов, в том числе, начали направлять коллективные жалобы в районную администрацию, мэрию и прокуратуру.

На записи слышно, как звуки с площадки по ночам доносятся до ближайших домов

Источник:

Анна Шевченко

Чья идея установить площадку

Как поясняли чиновники, инициаторами создания площадки выступили сами жители микрорайона и участники территориального общественного самоуправления (ТОС).

ТОС — формат объединения активных жителей города в группы по месту жительства для решения вопросов местного значения. В Ярославле действует больше 130 объединений. Власти выделяют небольшое финансирование на реализацию идей от участников ТОС. Власти обсуждают идею присвоить объединениям статус юридических лиц, чтобы они могли вести коммерческую деятельность. Например, сдавать в аренду помещения или зоны во дворах и получать с этого прибыль в пользу местных жителей.

Площадку с инструментами на проезде Доброхотова законсервировали на зиму, а весной долгое время не открывали. Однако в ночь с 25 на 26 мая 2026 года жители заметили, что один из инструментов снова распаковали, и на площадке вновь начали играть.

Вот так выглядела площадка, когда её установили осенью 2025 года | Источник: Анна ШевченкоВот так выглядела площадка, когда её установили осенью 2025 года | Источник: Анна Шевченко

Вот так выглядела площадка, когда её установили осенью 2025 года

Источник:

Анна Шевченко

Прошло больше полугода после благоустройства, но что делать с неоцененной идеей, решить не могли.

28 мая в ТОС «Заволжье» прошла встреча местных жителей с представителями власти, на которой обсуждалась дальнейшая судьба площадки. В итоге стороны смогли прийти к компромиссу.

«Вопросом музыкальной площадки занимается глава территориальной администрации. На данный момент достигнута договоренность с жителями и ТОС о переносе площадки и создании новой досуговой зоны», — сообщили 76.RU в мэрии Ярославля.

Как считаете, можно устанавливать музыкальные площадки у жилых домов?

Да, любая детская площадка уже плюс
Думать надо, куда ставите!
Затрудняюсь ответить
Выскажусь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Глюкофон Детская площадка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Такие "идеи" ничего, кроме смеха, не вызывают. То какофония, то красный рояль...
Гость
5 минут
За такие идеи чиновников увольнять надо сразу
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Рекомендуем