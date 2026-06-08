Хотели как лучше, а вышел скандал: что будет с нашумевшей музыкальной площадкой в Ярославле

Из-за новой музыкальной площадки, которую установили у жилых домов, разгорелся скандал Источник: Анна Шевченко

Шумная история случилась с благоустройством музыкальной площадки в Заволжском районе Ярославля.

Там в октябре 2025 года проезде Доброхотова появилась зона с уличными музыкальными инструментами — глюкофоном, ксилофоном, поющими трубами и «грибницей». Ее установили в рамках проекта «PRO детство».

Но жители ближайших домов не оценили какофонию, доносившуюся по округе. Люди стали жаловаться на то, что шум разносился не только днем, в том числе во время тихого часа, но и поздно вечером и ночью.

«Звук от инструментов очень громкий. Поскольку прохожие просто хаотично стучат по ним, назвать это музыкой сложно», — рассказала 76.RU местная жительница Анна.

Люди стали требовать убрать новинку подальше от домов, в том числе, начали направлять коллективные жалобы в районную администрацию, мэрию и прокуратуру.

На записи слышно, как звуки с площадки по ночам доносятся до ближайших домов Источник: Анна Шевченко

Чья идея установить площадку

Как поясняли чиновники, инициаторами создания площадки выступили сами жители микрорайона и участники территориального общественного самоуправления (ТОС).

ТОС — формат объединения активных жителей города в группы по месту жительства для решения вопросов местного значения. В Ярославле действует больше 130 объединений. Власти выделяют небольшое финансирование на реализацию идей от участников ТОС. Власти обсуждают идею присвоить объединениям статус юридических лиц, чтобы они могли вести коммерческую деятельность. Например, сдавать в аренду помещения или зоны во дворах и получать с этого прибыль в пользу местных жителей.

Площадку с инструментами на проезде Доброхотова законсервировали на зиму, а весной долгое время не открывали. Однако в ночь с 25 на 26 мая 2026 года жители заметили, что один из инструментов снова распаковали, и на площадке вновь начали играть.

Вот так выглядела площадка, когда её установили осенью 2025 года Источник: Анна Шевченко

Прошло больше полугода после благоустройства, но что делать с неоцененной идеей, решить не могли.

28 мая в ТОС «Заволжье» прошла встреча местных жителей с представителями власти, на которой обсуждалась дальнейшая судьба площадки. В итоге стороны смогли прийти к компромиссу.

«Вопросом музыкальной площадки занимается глава территориальной администрации. На данный момент достигнута договоренность с жителями и ТОС о переносе площадки и создании новой досуговой зоны», — сообщили 76.RU в мэрии Ярославля.