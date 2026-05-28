«Голова уже болит»: ярославцы требуют убрать шумную музыкальную площадку из сквера в спальном районе

Так упаковали музыкальные инструменты на зиму Источник: Анна Шевченко

Жители Заволжского района Ярославля пожаловались на музыкальную площадку, установленную в октябре 2025 года в сквере на проезде Доброхотова. По словам местных, желающие играют на глюкофоне и «поющей грибнице» с трубами не только днём, но и ночью.

«Представьте, что вы просыпаетесь под эти звуки, собираетесь на работу, ведёте детей в садики и школы, а потом целый день работаете и вечером снова слушаете этот шум до самого сна. От этих ежедневных звуков уже просто болит голова», — пожаловалась ярославна Анна.

С осени прошлого года жители пытаются добиться от районной администрации переноса музыкальной площадки из жилой зоны. Взамен для размещения они предлагали рассмотреть парк 1000-летия Ярославля или Юбилейный парк.

На записи слышно, как звуки с площадки по ночам доносятся до ближайших домов Источник: Анна Шевченко

На жалобы жителей в соцсетях в администрации Заволжского района напомнили, что уличные музыкальные инструменты на проезде Доброхотова у дома № 7 установили в рамках проекта «PRO детство». По словам чиновников, инициаторами проекта стали активные жители микрорайона и участники территориального общественного самоуправления.

«Проект прошел утверждение на городской комиссии. Реализация проекта также осуществлялась за счет части финансирования жителями микрорайона», — сообщили в администрации Заволжского района.

Вот так выглядит сама площадка в сквере Источник: Анна Шевченко

После многочисленных жалоб ситуацией заинтересовалась прокуратура.

«Вместе с тем в ходе проверки прокуратурой района выявлен факт отсутствия в документах исчерпывающих сведений, подтверждающих соблюдения установленных законом процедур при проведении собрания ТОС „Заволжье“. Изложенное послужило основанием для внесения в мэрию города Ярославля представления, которое в настоящий момент находится на рассмотрении», — такой ответ получили жители соседних домов от ведомства.

На зиму инструменты на площадке законсервировали, а с наступлением весны так и не распаковали. Однако в ночь с 25 на 26 мая жители заметили, что один из инструментов распаковали, и юные музыканты снова начали играть.

За семь месяцев окончательного решения проблемы найти так и не удалось. 28 мая в 18:00 состоится конференция территориального общественного самоуправления «Заволжье». На встрече власти и местные жители обсудят дальнейшую судьбу музыкальной площадки.

