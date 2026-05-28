НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 738мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Суд из-за спектакля
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ударят заморозки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Радулов в детском клубе
Как будут ходить автобусы в День города
Снесли бывший магазин
Приговор депутату
Город «Голова уже болит»: ярославцы требуют убрать шумную музыкальную площадку из сквера в спальном районе

«Голова уже болит»: ярославцы требуют убрать шумную музыкальную площадку из сквера в спальном районе

Новое благоустройство стало причиной скандала

252
Так упаковали музыкальные инструменты на зиму | Источник: Анна ШевченкоТак упаковали музыкальные инструменты на зиму | Источник: Анна Шевченко

Так упаковали музыкальные инструменты на зиму

Источник:

Анна Шевченко

Жители Заволжского района Ярославля пожаловались на музыкальную площадку, установленную в октябре 2025 года в сквере на проезде Доброхотова. По словам местных, желающие играют на глюкофоне и «поющей грибнице» с трубами не только днём, но и ночью.

«Представьте, что вы просыпаетесь под эти звуки, собираетесь на работу, ведёте детей в садики и школы, а потом целый день работаете и вечером снова слушаете этот шум до самого сна. От этих ежедневных звуков уже просто болит голова», — пожаловалась ярославна Анна.

С осени прошлого года жители пытаются добиться от районной администрации переноса музыкальной площадки из жилой зоны. Взамен для размещения они предлагали рассмотреть парк 1000-летия Ярославля или Юбилейный парк.

На записи слышно, как звуки с площадки по ночам доносятся до ближайших домов

Источник:

Анна Шевченко

На жалобы жителей в соцсетях в администрации Заволжского района напомнили, что уличные музыкальные инструменты на проезде Доброхотова у дома № 7 установили в рамках проекта «PRO детство». По словам чиновников, инициаторами проекта стали активные жители микрорайона и участники территориального общественного самоуправления.

«Проект прошел утверждение на городской комиссии. Реализация проекта также осуществлялась за счет части финансирования жителями микрорайона», — сообщили в администрации Заволжского района.

Вот так выглядит сама площадка в сквере | Источник: Анна ШевченкоВот так выглядит сама площадка в сквере | Источник: Анна Шевченко

Вот так выглядит сама площадка в сквере

Источник:

Анна Шевченко

После многочисленных жалоб ситуацией заинтересовалась прокуратура.

«Вместе с тем в ходе проверки прокуратурой района выявлен факт отсутствия в документах исчерпывающих сведений, подтверждающих соблюдения установленных законом процедур при проведении собрания ТОС „Заволжье“. Изложенное послужило основанием для внесения в мэрию города Ярославля представления, которое в настоящий момент находится на рассмотрении», — такой ответ получили жители соседних домов от ведомства.

На зиму инструменты на площадке законсервировали, а с наступлением весны так и не распаковали. Однако в ночь с 25 на 26 мая жители заметили, что один из инструментов распаковали, и юные музыканты снова начали играть.

За семь месяцев окончательного решения проблемы найти так и не удалось. 28 мая в 18:00 состоится конференция территориального общественного самоуправления «Заволжье». На встрече власти и местные жители обсудят дальнейшую судьбу музыкальной площадки.

Как считаете, можно устанавливать музыкальные площадки у жилых домов?

Да, любая детская площадка уже плюс!
Нет, их стоит переносить в парки
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях

Редакция 76.RU продолжит следить за развитием ситуации. Мы расскажем о новых подробностях — подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить: мы в «Максе», в Telegram и «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство Глюкофон Детская площадка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
18 минут
Не, ну тут уж по факту - такое надо в парках ставить, там оно за милую душу.
Гость
19 минут
Кладбищенская тишина и запрет веселиться это наши традиционные ценности
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем