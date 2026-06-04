Из страны не выпустят: тысячам ярославцев запретили выезд за границу. А вы есть в списке?

43 тысячи ярославцев не смогут выехать за границу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Этим летом больше 43 тысяч жителей Ярославской области не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом рассказали в региональном УФССП.

«На данный момент ограничение права выезда за пределы РФ применено в отношении 43 428 должников. Из них в отношении неплательщиков алиментов — 9 400», — уточнили приставы.

За пределы России не сможет выехать несколько категорий должников: те, кто уклоняется от уплаты алиментов, не возместившие ущерб или вред, причиненный здоровью, моральный вред с суммой свыше 10 тысяч рублей, а также любой, у кого есть долги в сумме на 30 тысяч рублей и больше.

«В том числе не смогут улететь за границу граждане, кто не исполнил требования исполнительных документов по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, сумма которых превышает 10 тысяч рублей, либо по исполнительным производствам неимущественного характера», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Перед планированием отпуска приставы советуют проверить, имеются ли у вас долги и обременения. Сделать это можно на сайте УФССП по Ярославской области в сервисе «Банк данных исполнительных производств».