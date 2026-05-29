После попадания начался пожар: ярославский губернатор рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Ярославской области загорелись объекты по хранению топлива Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Промышленные объекты по хранению топлива загорелись в Ярославской области после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет.

«На регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива», — указано в заявлении главы региона.

Введенное утром перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение на трассе М-8 восстановлено.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — предупредил Михаил Евраев.

В 07:19 также дан отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.