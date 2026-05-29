После попадания начался пожар: ярославский губернатор рассказал о последствиях массовой атаки БПЛА

Промышленные объекты по хранению топлива загорелись в Ярославской области после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет.
«На регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива», — указано в заявлении главы региона.
Введенное утром перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение на трассе М-8 восстановлено.
«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — предупредил Михаил Евраев.
В 07:19 также дан отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.
По данным Минобороны РФ, над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря были сбиты 208 БПЛА.