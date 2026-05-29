В Ярославле завыла сирена и закрыли аэропорт. Объявлена опасность БПЛА

В Ярославле объявили режим беспилотной опасности в 3:38.



— Беспилотная опасность на территории Ярославской области объявлена 29.05.2026. Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал «Отбой беспилотной опасности». Телефон экстренных служб 112, — опубликовано в каналах губернатора области и РСЧС.