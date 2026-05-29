НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

ю-з.

 742мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Скандал из-за детской площадки
Афиша на День города
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Кто может стать тренером «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Застройка у третьего моста
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Как увеличить рождаемость
Снесли бывший магазин
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле завыла сирена и закрыли аэропорт. Объявлена опасность БПЛА

В Ярославле завыла сирена и закрыли аэропорт. Объявлена опасность БПЛА

Власти просят не находиться на улице в это время

370
Сирена завыла около четырех часов утра | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU Сирена завыла около четырех часов утра | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Сирена завыла около четырех часов утра

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославле около 3:40 часов утра 29 мая включили сирены, предупреждающие о воздушной опасности.

В 3:38 в каналах губернатора Ярославской области и единой госсистеме предупреждения о чрезвычайных ситуациях объявили режим беспилотной опасности.

В Ярославле объявили режим беспилотной опасности в 3:38.

— Беспилотная опасность на территории Ярославской области объявлена 29.05.2026. Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал «Отбой беспилотной опасности». Телефон экстренных служб 112, — опубликовано в каналах губернатора области и РСЧС.

Росавиация закрыла небо над Ярославлем для полетов в 3:14 часов.

Где узнавать про беспилотную опасность в Ярославле

Список официальных каналов:

Читайте также
ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Атака БПЛА
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 минуты
Радар с 0 часов уже предупреждал.Как раз в это время и полетел.А сирена через 3 часа.....
Гость
14 минут
Я могу на работу не идти
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем