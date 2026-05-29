В Ярославле завыла сирена и закрыли аэропорт. Объявлена опасность БПЛА

В Ярославле около 3:40 часов утра 29 мая включили сирены, предупреждающие о воздушной опасности.
В 3:38 в каналах губернатора Ярославской области и единой госсистеме предупреждения о чрезвычайных ситуациях объявили режим беспилотной опасности.
В Ярославле объявили режим беспилотной опасности в 3:38.
— Беспилотная опасность на территории Ярославской области объявлена 29.05.2026. Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах. Ожидайте сигнал «Отбой беспилотной опасности». Телефон экстренных служб 112, — опубликовано в каналах губернатора области и РСЧС.
Росавиация закрыла небо над Ярославлем для полетов в 3:14 часов.
Где узнавать про беспилотную опасность в Ярославле
Список официальных каналов:
уведомление запускают на десяти федеральных каналах (в том числе «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и другие);
28 радиостанций FM-диапазона (включая «Европу Плюс», «Авторадио» и другие);
страницы глав муниципальных образований и администраций;
канал РСЧС по Ярославской области.