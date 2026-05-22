Параду быть! Когда будут чествовать ярославский «Локомотив»

Губернатор Ярославской области подтвердил проведение «Парада чемпионов» (6+) в честь победы «Локомотива. Он состоится 24 мая.

«В 15:00 на Советской площади начнет работу большая хоккейная фан-зона с интерактивами и праздничной программой. Автобусы с игроками проследуют от „Арены-2000“ до Советской площади без остановок, где „Локомотив“ встретится со своими болельщиками», — сообщил Михаил Евраев в своем Max-канале.

Власти также попросили планировать свой маршрут заранее. Дело в том, что на время празднования изменится движение общественного транспорта.

«С 15:30 до 19:00 будет временно изменено движение троллейбусов № 5 и 9. При этом для удобства жителей и гостей города обеспечим максимальный выпуск транспорта по 27 маршрутам», — дополнил глава региона.

Ранее о чемпионском параде сообщил «Матч ТВ». В самом клубе 76.RU сперва ответили, что вопрос находится на стадии проработки.

Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии — 4–2.