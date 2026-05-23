Город Почему в Ярославле пропал мобильный интернет — ответ властей

Ситуацию прокомментировали в Министерстве региональной безопасности

564
В Ярославле отключили мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

Александр Куренной / 76.RU

23 мая в Ярославской области пропал мобильный интернет, хотя режим «Беспилотная опасность» не объявлен.

«На улице доступны только сайты из „белого списка“, — сообщают читатели 76.RU из Ярославля.

Аналогичная ситуация на ряде других территорий региона.

«Здесь тоже только „белые списки“, из соцсетей работают „Мах“ и „ВКонтакте“», — передают из Переславля-Залесского.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области сообщили, что в регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — пояснили власти.

Когда объявляется режим беспилотной опасности

Министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов информировал о том, что сигналы «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность» и «Ракетная опасность» — это официальное предупреждение о потенциальной угрозе атаки с воздуха самолетами, ракетами или беспилотниками, сообщающее об обнаружении вражеских летательных аппаратов, приближающихся к границам региона.

  • «Беспилотная опасность» — угроза поражения от беспилотных летательных аппаратов.

  • «Авиационная опасность» — угроза поражения от пилотируемых воздушных судов.

  • «Ракетная опасность» — угроза поражения ракетами.

Также 23 мая действуют ограничения в работе ярославского аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 01:02.

В период ограничений в городе работает так называемый «белый список», в который входят более 120 сервисов и приложений.

Следить за новостями региона даже при сбоях в работе мобильного интернета, можно в канале 76.RU в MAX.

Ранее мы также публиковали список сервисов, где можно отслеживать беспилотную опасность.

Екатерина Лещенкова
Гость
7 минут
Почему тогда об угрозе БПЛА не извещают население и приходится узнавать информацию представителям СМИ ? Мне, например, пришло смс, что угроза бпла отменена. Как отменили угрозу, включайте моб. интереет, т.к. продолжение ограничений после этого - злоупотребление и самоуправство. Считаю, что проблему безосновательного отключения интернета надо поднимать постоянно и систематически, а то у власти сложится впечателение, что нам все равно, и, вообще, его не будет.
