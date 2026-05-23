Почему в Ярославле пропал мобильный интернет — ответ властей

23 мая в Ярославской области пропал мобильный интернет, хотя режим «Беспилотная опасность» не объявлен.
«На улице доступны только сайты из „белого списка“, — сообщают читатели 76.RU из Ярославля.
Аналогичная ситуация на ряде других территорий региона.
«Здесь тоже только „белые списки“, из соцсетей работают „Мах“ и „ВКонтакте“», — передают из Переславля-Залесского.
В Министерстве региональной безопасности Ярославской области сообщили, что в регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА.
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — пояснили власти.
Когда объявляется режим беспилотной опасности
Министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов информировал о том, что сигналы «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность» и «Ракетная опасность» — это официальное предупреждение о потенциальной угрозе атаки с воздуха самолетами, ракетами или беспилотниками, сообщающее об обнаружении вражеских летательных аппаратов, приближающихся к границам региона.
«Беспилотная опасность» — угроза поражения от беспилотных летательных аппаратов.
«Авиационная опасность» — угроза поражения от пилотируемых воздушных судов.
«Ракетная опасность» — угроза поражения ракетами.
Также 23 мая действуют ограничения в работе ярославского аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 01:02.
В период ограничений в городе работает так называемый «белый список», в который входят более 120 сервисов и приложений.
Следить за новостями региона даже при сбоях в работе мобильного интернета, можно в канале 76.RU в MAX. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно:
во «ВКонтакте»;
в «Одноклассниках»;
в VK-канале.
Ранее мы также публиковали список сервисов, где можно отслеживать беспилотную опасность.