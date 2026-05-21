Власти объяснили, зачем мобильный интернет в Ярославле отключают на несколько дней

Власти объяснили работу мобильного интернета в Ярославской области Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В правительстве Ярославской области разъяснили цели по ограничению работы мобильного интернета на несколько дней. Ранее на это обратили внимание ярославцы, в том числе читатели 76.RU.

«Почему уже несколько дней отсутствует интернет», — задалась вопросом Аленка в комментариях на странице губернатора в Telegram.

После введения режима беспилотной опасности утром 19 мая, мобильный интернет в городе работал с перебоями. Опасность БПЛА отменили лишь вечером 20 мая.

«По информации региональной безопасности ЯО, на территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — прокомментировали в пресс-службе правительства Ярославской области.

В период ограничений в городе работает так называемый «белый список», в который входят более 120 сервисов и приложений.

