Продажа Центрального рынка Мэр Ярославля отменил продажу Центрального рынка.

Глава города заявил, что не готов отдавать его дешево

В Ярославле отменили продажу Центрального рынка. Об этом на заседании муниципалитета города 20 мая сообщил мэр Артем Молчанов.

«Торги по Центральному рынку не состоялись, это были повторные процедуры. Мы ни в коем случае не будем снижать цену. Это принципиальная позиция. Может быть, кто-то этого ожидает, но мы не будем снижать цену. С учетом условий, экономики, работы по обустройству центра города я дал поручение остановить все процедуры по продаже Центрального рынка.

Он добавил, что этот вопрос еще будет обсуждаться на комиссиях муниципалитета.

Напомним, сейчас Центральный рынок принадлежит городу. Ранее власти отмечали, что объект не приносит значимого дохода в бюджет. Мэр Артем Молчанов подчеркивал, что для приведения рынка в порядок требуются инвестиции в сотни миллионов рублей. У города таких возможностей нет, нужны частные инвестиции. Артем Молчанов отмечал, что на месте Центрального рынка могут появится кафе и рестораны. Новому владельцу вместе со 100% акций «Центрального рынка» должны были перейти крытый торговый павильон и нежилые помещения на улице Нахимсона в домах № 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Общая площадь недвижимости данной недвижимости 0,6719 га.

Рынок несколько раз выставляли на торги, но покупателей не находилось. Город просил за него 150,5 млн рублей — это начальная цена, которая могла бы вырасти на торгах при наличии желающих.

Екатерина Лещенкова
Комментарии
4
Гость
24 минуты
Вряд ли покупатель найдётся. Не лучшее время вкладываться в подобную недвижимость.
Гость
8 минут
Вот купишь так здание. А потом в него прилетит БПЛА...
