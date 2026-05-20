«Реализовать к 1 сентября»: где ещё в Ярославской области появится Вечный огонь

Сколько средств выделено на благоустройство Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в 2026 году собираются благоустроить 165 воинских захоронений и мемориальных объектов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на работы выделят 62 млн рублей.

«Предусмотрены обновление памятника главному конструктору и создателю танка Т-34 Михаилу Кошкину в Переславль-Залесском округе, восстановление мемориального комплекса в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Гаврилов-Ямском округе и других памятных мест», — уточнили в правительстве области.

По этой же теме 19 мая на заседании областной думы выступил замминистра регионального развития Александр Воробьев. Он рассказал о программе «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Конкретно по ней в 2026 году благоустроят 62 воинских захоронения и мемориальных объекта.

На реализацию проекта выделят 27,35 млн рублей. Из них 24,18 млн — из областного бюджета, 3,18 млн — из федерального. Депутат сравнил средства с прошлым годом. Тогда благоустройства осуществляли только за счет областного бюджета. В порядок привели 50 объектов в 14 округах региона, потратив на это 25 млн рублей.

«По всем проектам задача поставлена реализовать к 1 сентября. Сейчас муниципальные образования завершают торгово-закупочные процедуры, завершают работы», — уточнил Александр Воробьев.

В областной Думе также отметили, что продолжаются работы по созданию новых памятников Вечного огня. Мемориалы появятся в Большом Селе и Константиновском.

Напомним, в сентября 2025 года власти объявили о поиске подрядчика для благоустройства Воинского кладбища. На работы выделили 23,4 млн рублей.