НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

вос.

 757мм 29%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Город «Реализовать к 1 сентября»: где ещё в Ярославской области появится Вечный огонь

«Реализовать к 1 сентября»: где ещё в Ярославской области появится Вечный огонь

Власти планируют благоустроить воинские мемориалы

111
Сколько средств выделено на благоустройство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько средств выделено на благоустройство | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько средств выделено на благоустройство

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в 2026 году собираются благоустроить 165 воинских захоронений и мемориальных объектов. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на работы выделят 62 млн рублей.

«Предусмотрены обновление памятника главному конструктору и создателю танка Т-34 Михаилу Кошкину в Переславль-Залесском округе, восстановление мемориального комплекса в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Гаврилов-Ямском округе и других памятных мест», — уточнили в правительстве области.

По этой же теме 19 мая на заседании областной думы выступил замминистра регионального развития Александр Воробьев. Он рассказал о программе «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Конкретно по ней в 2026 году благоустроят 62 воинских захоронения и мемориальных объекта.

На реализацию проекта выделят 27,35 млн рублей. Из них 24,18 млн — из областного бюджета, 3,18 млн — из федерального. Депутат сравнил средства с прошлым годом. Тогда благоустройства осуществляли только за счет областного бюджета. В порядок привели 50 объектов в 14 округах региона, потратив на это 25 млн рублей.

«По всем проектам задача поставлена реализовать к 1 сентября. Сейчас муниципальные образования завершают торгово-закупочные процедуры, завершают работы», — уточнил Александр Воробьев.

В областной Думе также отметили, что продолжаются работы по созданию новых памятников Вечного огня. Мемориалы появятся в Большом Селе и Константиновском.

Напомним, в сентября 2025 года власти объявили о поиске подрядчика для благоустройства Воинского кладбища. На работы выделили 23,4 млн рублей.

Еще в 2022 году стало известно, что могилы погибших в СВО бойцов на Воинском кладбище хотят оформить в едином стиле. Инициатором стал бывший глава ярославского ОНФ, ветеран Афганистана и общественник Игорь Ямщиков. Той же осенью начались работы по очистке участка, примыкающего к основной территории с воинскими захоронениями. Но эти работы, как сообщалось, были не связаны с нехваткой места для захоронений, участок просто зарос.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Великая Отечественная война Мемориал Воинское захоронение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Больше церквей мечетей и памятников ВОВ
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем