В Ярославле за 23 млн рублей благоустроят Воинское кладбище. Какие работы там проведут

В Ярославле за 23 млн рублей благоустроят Воинское кладбище. Какие работы там проведут

Рассказываем, что запланировано по проекту

В Ярославле благоустроят Воинское кладбище

В Ярославле благоустроят Воинское кладбище

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут подрядчика, который займется второй очередью благоустройства Воинского кладбища. За работы готовы заплатить максимум 23,4 миллиона рублей. Данные об этом появились на сайте «Госзакупок».

«Подрядчик принимает на себя обязательства по благоустройству территории Воинского мемориального кладбища, на которой осуществляются захоронения военнослужащих, погибших в СВО, с учетом территории, примыкающей к ограде Леонтьевского кладбища со стороны Воинского мемориального кладбища. Вторая очередь», — говорится в проекте контракта.

График работ разбит на два года из-за погодных условий. До декабря подрядчик должен провести подготовительные работы, благоустроить территорию и установить освещение. В начале 2026 года нужно будет заняться установкой памятников.

Сам контракт будет действовать до 30 декабря 2026 года. Заявки от компаний, пожелавших выполнить работы, будут принимать до 25 сентября 2025 года. Итоги подведут 29 сентября.

Еще в 2022 году стало известно, что могилы погибших в СВО бойцов на Воинском кладбище хотят оформить в едином стиле. Инициатором стал бывший глава ярославского ОНФ, ветеран Афганистана и общественник Игорь Ямщиков. Той же осенью начались работы по очистке участка, примыкающего к основной территории с воинскими захоронениями. Но эти работы, как сообщалось, были не связаны с нехваткой места для захоронений, участок просто зарос.

В 2023 году стало известно, что Воинское кладбище собираются расширить на 564 места.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Воинское кладбище Подрядчик Благоустройство Госзакупки
