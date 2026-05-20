«Не предназначены для размещения детей»: омбудсмен заявил о нелегальных лагерях в Ярославской области

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил о нелегальных лагерях в Ярославской области. По его информации, особенно их много в Переславском и Ярославском округах.

«У нас близость Москвы порождает очень много неофициальных лагерей. Очень много продают путевок в лагеря, которые не находятся в госреестре. На базе отелей, на базах, не предназначенных для размещения детей», — отметил Крупин 19 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Английские лагеря от 130 тысяч, смена — 10 суток. Собирают детей автобусами из Москвы. Родители думают, что это полноценные лагеря, а в итоге дети приезжают в места, которые не соответствуют федеральному законодательству и нормам безопасности Михаил Крупин Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Он предложил властям провести проверку и передать информацию в прокуратуру.

На этом же заседании заместитель министра образования Светлана Астафьева рассказала, что официальные лагеря занесены в соответствующий реестр. Соответственно, родители, перед тем, как покупать путевку, могут проверить присутствие выбранного ими лагеря в этом списке.

Также обсудили работу лагеря под Ярославлем, расположенном рядом с крупным заводом.

Где закрыли незаконные лагеря

Напомним, в Ярославской области уже пресекали работу нелегальных лагерей. Например, в январе 2025 года прокуратура предотвратила работу незаконного детского лагеря в Переславле-Залесском, который должен был открыться в зимние каникулы на территории одного из отелей. Необходимые документы организаторы лагеря в правительство региона не предоставляли. Соответственно, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием гарантировать не могли.