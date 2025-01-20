В Ярославской области пресекли работу незаконного детского лагеря. Что с ним оказалось не так

— Пакет документов, включая заключение органов Роспотребнадзора о соответствии лагеря предъявляемым требованиям, для его внесения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей организатором лагеря в правительство Ярославской области не направлялся. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была, — заключили в прокуратуре.

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Спортзания» было образовано в 2021 году. Зарегистрировано в Москве. У фирмы несколько учредителей, основные из которых — бизнесмен Игорь Пугачев и компания «Леони Кидс». Последняя специализируется на оценке навыков детей и выстраивании для них индивидуальной траектории обучения. На сайте «Спортзании» размещена реклама различных платных детских развивающих программ. В том числе по лидерским навыкам, подготовке к экзаменам, творческие, языковые и другие. В 2023 году фирма активно участвовала в госзакупках и выиграла торги на организацию профориентационных тематических смен в ряде московских школ. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 12,7 млн рублей.