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Образование В Ярославской области пресекли работу незаконного детского лагеря. Что с ним оказалось не так

В Ярославской области пресекли работу незаконного детского лагеря. Что с ним оказалось не так

Об этом сообщили в прокуратуре

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1 комментарий

В Ярославской области пресекли работу незаконного лагеря

Источник:

Прокуратура предотвратила работу незаконного детского лагеря в Переславле-Залесском Ярославской области. Он должен был открыться в зимние каникулы на территории одного из отелей. Организатором выступало ООО «Спортзания».

— Пакет документов, включая заключение органов Роспотребнадзора о соответствии лагеря предъявляемым требованиям, для его внесения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей организатором лагеря в правительство Ярославской области не направлялся. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была, — заключили в прокуратуре.

В итоге организатору лагеря направили предостережение о недопустимости нарушений законодательства.

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Спортзания» было образовано в 2021 году. Зарегистрировано в Москве. У фирмы несколько учредителей, основные из которых — бизнесмен Игорь Пугачев и компания «Леони Кидс». Последняя специализируется на оценке навыков детей и выстраивании для них индивидуальной траектории обучения. На сайте «Спортзании» размещена реклама различных платных детских развивающих программ. В том числе по лидерским навыкам, подготовке к экзаменам, творческие, языковые и другие. В 2023 году фирма активно участвовала в госзакупках и выиграла торги на организацию профориентационных тематических смен в ряде московских школ. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 12,7 млн рублей.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Кто дал разрешение на покупку частным лицом территории п.лагеря? Государство в Росси. Ничего не покупает для детей России. Хорошо. Кто продал? Государство? Пусть будет так. Кто от имени России продал частному лицу государственную землю за городом? Все ли деньги ушли в казну народа? Ведь люди платят налоги и это деньги народные ,а не власти! И почему если было все хорошо и тихо,то теперь эту разборку между властью и богатым человеком знает область вся.?! Вопросов много. Но никто не ответит из слуг и рабов народа. Так же не будет "копаться "в деталях редакция. Просто боязнь "слуг"народа. Они опасны для людей. Для жизни людей. У "слуг" есть отряды автоматчиков и тюремщики. Диллинджер
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