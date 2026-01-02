Что было до ресторана: как выглядел парк «Очки» в Брагине в СССР. Редкое фото

Популярное место встречи ярославцев в Дзержинском районе — Парк 30-летия Победы — носит народное название «Очки». Топоним на слуху у многих, но вы задумывались, почему зону с прудом прозвали именно так?
— Я думаю, что из-за формы пруда, — поделился ярославец Михаил, в юношестве он переехал в Дзержинский район, где провел 18 лет. — Никогда не задумывался об этом. Может, там оптика была когда-то.
Топонимы — это наименования географических объектов. Они делятся на официальные — названия, закрепленные в документах, и неофициальные — названия, которые используют в разговорной речи.
«Напоминает оправу»
Парк на Ленинградском проспекте появился больше 45 лет назад на месте карьеров по добыче глины. Сквер заложили в 1975 году по инициативе городской администрации. Зеленая зона получила название «Парк 30-летия Победы».
— У горожан было еще несколько вариантов названия парка: лаконичное «Пруды» или непонятное «Очки», происхождение этого странного названия становится объяснимо после взгляда на карту парка сверку, форма прудов действительно напоминает оправу очков, — говорится на портале мэрии «Парки Ярославля».
Узкий длинный выступ делит водоем пополам, что и создает необычную форму. На этом месте в советские годы располагалась скульптурная композиция в форме звезды, позднее там же находилась стела «СССР — оплот мира». Кафешку открыли в парке в 2000-х.
Кстати, есть версия, что зона отдыха могла быть и раньше. Это подтвердили в Музее истории города Ярославля имени Извекова.
— Вероятно, парк действительно мог появиться раньше 1975 года, но тогда он еще, скорее всего, не назывался «Парком Победы». Народное название парка в 1960-х — начале 1970-х годах, если оно и существовало, нам, к сожалению, не известно, — объяснили специалисты музея.
Версия эксперта
По мнению кандидата филологических наук, доцента кафедры общей и прикладной филологии ЯрГУ им. Демидова Анны Талицкой, топоним появился из-за названия пруда. В Демидовском университете детально изучают местные названия, в частности данные собирают во время опросов местных жителей.
— Этот пруд получил такое название за свою форму, напоминающую очки, — объяснила филолог.
Получается, что необычная форма водоема сначала дала название пруду, а затем благоустроенной зоне отдыха в Брагине.
