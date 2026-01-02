НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Что было до ресторана: как выглядел парк «Очки» в Брагине в СССР. Редкое фото

Что было до ресторана: как выглядел парк «Очки» в Брагине в СССР. Редкое фото

История появления главного места отдыха в Дзержинском районе

16 716
А вы знали, почему парк в Ярославле называют «Очками»? | Источник: Артем Бауман / 76.RUА вы знали, почему парк в Ярославле называют «Очками»? | Источник: Артем Бауман / 76.RU

А вы знали, почему парк в Ярославле называют «Очками»?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Популярное место встречи ярославцев в Дзержинском районе — Парк 30-летия Победы — носит народное название «Очки». Топоним на слуху у многих, но вы задумывались, почему зону с прудом прозвали именно так?

— Я думаю, что из-за формы пруда, — поделился ярославец Михаил, в юношестве он переехал в Дзержинский район, где провел 18 лет. — Никогда не задумывался об этом. Может, там оптика была когда-то.

Топонимы — это наименования географических объектов. Они делятся на официальные — названия, закрепленные в документах, и неофициальные — названия, которые используют в разговорной речи.

«Напоминает оправу»

Парк на Ленинградском проспекте появился больше 45 лет назад на месте карьеров по добыче глины. Сквер заложили в 1975 году по инициативе городской администрации. Зеленая зона получила название «Парк 30-летия Победы».

— У горожан было еще несколько вариантов названия парка: лаконичное «Пруды» или непонятное «Очки», происхождение этого странного названия становится объяснимо после взгляда на карту парка сверку, форма прудов действительно напоминает оправу очков, — говорится на портале мэрии «Парки Ярославля».

Пруд в парке называется «Очки» | Источник: «Яндекс.Карты»Пруд в парке называется «Очки» | Источник: «Яндекс.Карты»
Пруд в парке называется «Очки»
Источник:
«Яндекс.Карты»

Узкий длинный выступ делит водоем пополам, что и создает необычную форму. На этом месте в советские годы располагалась скульптурная композиция в форме звезды, позднее там же находилась стела «СССР — оплот мира». Кафешку открыли в парке в 2000-х.

На месте кафе раньше стояла скульптура в виде звезды | Источник: из семейного архива Виталия ЗеленцоваНа месте кафе раньше стояла скульптура в виде звезды | Источник: из семейного архива Виталия Зеленцова
На месте кафе раньше стояла скульптура в виде звезды
Источник:
из семейного архива Виталия Зеленцова

Кстати, есть версия, что зона отдыха могла быть и раньше. Это подтвердили в Музее истории города Ярославля имени Извекова.

— Вероятно, парк действительно мог появиться раньше 1975 года, но тогда он еще, скорее всего, не назывался «Парком Победы». Народное название парка в 1960-х — начале 1970-х годах, если оно и существовало, нам, к сожалению, не известно, — объяснили специалисты музея.

Версия эксперта

По мнению кандидата филологических наук, доцента кафедры общей и прикладной филологии ЯрГУ им. Демидова Анны Талицкой, топоним появился из-за названия пруда. В Демидовском университете детально изучают местные названия, в частности данные собирают во время опросов местных жителей.

— Этот пруд получил такое название за свою форму, напоминающую очки, — объяснила филолог.

Получается, что необычная форма водоема сначала дала название пруду, а затем благоустроенной зоне отдыха в Брагине.

В парке поставили елочки для создания новогоднего настроения | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ парке поставили елочки для создания новогоднего настроения | Источник: Артем Бауман / 76.RU
В парке появилась сцена | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ парке появилась сцена | Источник: Артем Бауман / 76.RU
А вот и здание, из-за строительства которого выступ увеличился в размере | Источник: Артем Бауман / 76.RUА вот и здание, из-за строительства которого выступ увеличился в размере | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Если у вас есть архивные фотографии Дзержинского района, присылайте их в редакцию!
