«Отсюда будет не выехать»: район двухэтажек в Ярославле хотят снести ради высоток. Мнение местных

Поселок завода № 50 — своеобразный «закоулок» Заволжского района. Он расположился между промзоной и железной дорогой. Здесь в окружении пяти- и девятиэтажек стоят восемь двухэтажных домиков на 8 и 12 квартир каждый. Появились они в 1957–1961 годах. И, по словам местных жителей, сначала относились к заводу № 50, который работает в этом месте с 1941 года, а потом были переданы с баланса предприятия городу.
Завод № 50 — предприятие, занимающееся производством металлических конструкций мостов, а также металлоконструкций промышленного и гражданского строительства. Работает с 1941 года. Сейчас предприятие входит в состав тюменского АО «Стальмост».
Коты, курятник, белье на веревках
Старое ядро поселка выглядит так, словно время в нем остановилось. Здесь у подъездов разбиты палисадники, шныряют проворные коты, огорожен сеткой курятник, на веревках во дворах сушится белье.
Но, возможно, уже в ближайшее время этот уголок тишины и покоя исчезнет с лица земли.
В мэрии Ярославля в конце марта 2026 года объявили, что есть планы снести эти восемь домов, а территорию отдать под комплексное развитие, предполагающее возведение многоэтажек высотой до 18 этажей. Также здесь хотят разместить детский сад и школу. Расселять дома, которые еще не являются аварийными, должен будет застройщик.
По информации мэрии Ярославля, площадь участка, который собираются отдать под новую застройку — 162 510 кв. м. Под снос должны пойти дома № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Застройщика власти намерены искать на торгах. Планируемый срок проведения аукциона — III–IV квартал 2026 года. С жителями должны провести собрания, чтобы получить согласие на вхождение в проект. Для этого нужно будет не менее двух третей голосов собственников в каждом доме.
«Это только звучит красиво — переехать в новый дом»
Мы съездили в поселок и узнали у местных жителей, как они относятся к такой перспективе. Территория встретила нас деревенским умиротворением. Улицы были практически пустыми. В тишине раздавались птичьи голоса. У дома № 31 на улице стояла женщина и снаружи протирала окна своей квартиры на первом этаже.
— Павлова Лариса Геннадьевна, — представилась она.
Женщина рассказала, что живет здесь с 2000 года. О вероятном расселении домов слышала.
— А куда расселят? Неизвестно. О чем тогда разговор? — оторвалась она от своей работы. — Это только звучит красиво — переехать в новый дом. А новый дом это — голые стены. Я одна, получаю только пенсию. Не смогу ремонт сделать, мне не осилить. Я против.
Кроме того, у женщины здесь же, в двух минутах ходьбы, живет 90-летняя мать-инвалид, за которой нужно ухаживать. Это для неё еще один аргумент никуда не переезжать.
— Ездить к ней из других районов мне будет тяжело, — объяснила Лариса Павлова.
От близости железной дороги дома вибрируют
С другой стороны этого же дома мы встретили еще одну жительницу. Женщина выбрасывала сметенный в подъезде мусор. Она попросила не писать ее имя. Рассказала, что живет здесь с 2012 года, слухи о сносе домов, по ее словам, ходили давно.
— Я согласна, что эти дома уже надо сносить. Тут ведь практически нет фундамента. От земли до пола вот такое расстояние, — женщина показывает руками примерно 50-70 сантиметров. — У тех, кто на первых этажах, доски пола гниют. На втором этаже крыша течет. От близости железной дороги — дома вибрируют. Газа нет, коммуналка дорогая. За двухкомнатную квартиру зимой я плачу около 9 тысяч рублей.
По словам пенсионерки, несколько лет назад в доме по программе капремонта утеплили стены. Но сейчас часть отделки уже отвалилась, в некоторых местах она покрылась мхом и плесенью.
В целом жительница не против «реновации», но с одним условием — чтобы ее переселили в построенный на этом же месте новый дом.
— Иначе я не согласна, — отрезала она. — У меня тут рядом дети, внуки живут. Куда я от них поеду?
Инвесторы уже приходили
У дома № 33 мы встретили местного жителя Александра. Он категорически против сноса домов и застройки земли высотками.
— Я здесь всю жизнь живу. Сами посмотрите, тут как в деревне! — с любовью окинул он взглядом свой двор.
На улице у дома № 35 с внуком гуляла Татьяна Васильевна.
— Я 18 лет здесь живу. Мы не хотели бы отсюда уезжать, — призналась она. — У нас тут, видите, зеленая зона. Магазин рядом, детский сад, начальная школа, почта. До центра доехать на автобусе можно за 15 минут.
При этом женщина отметила, что состояние домов все же плачевное.
— Внутри сыро, плесень, газ привозной, крыша гнилая. Капитального ремонта за все время, что я живу, у нас не было. Газовую трубу рядом провели, а куда — не знаю. Я хотела заявку написать, чтобы нас подключили, но мне отказали, — рассказала пенсионерка.
По словам Татьяны Васильевны, некоторое время назад по домам ходил некий инвестор, говорил, что хочет здесь построить новые дома, а жителей переселить в Красный Бор.
— Потом, как я поняла, у него москвичи перебили этот участок. Но в итоге и те, и другие пропали, — говорит женщина.
Двухэтажные домики стоят в окружении пяти- и девятиэтажек, построенных с конца 1960-х и до начала 2000-х годов
«Мне бы церковь поближе»
А вот соседка Татьяны Васильевны Тамара Свиткова не против переезда.
— Здесь даже хозяйственного магазина нет. И церковь бы мне поближе, — привела она свои аргументы.
Пенсионерка рассказала, что живет здесь с 2011 года.
— Раньше у меня рядом сестра жила, но она год назад умерла, — а дети: сын в Семибратово живет, а дочка — в Брагине, — поделилась Тамара Павловна.
Мнения жителей соседних домов о судьбе поселка разделилось.
— Мне нравится, что здесь тишина и покой, — рассказала нам жительница пятиэтажки, стоящей неподалеку от двухэтажных домиков, Александра Ковырина.
Она молодая мама и любит прогуливаться здесь с коляской.
Если район застроят 18-этажками, отсюда будет не выехать — перед мостом будут постоянные пробки.
«Поселок жалко»
Жительница дома № 7 на Алмазной улице Ольга Баранова высказала аргументы и «за», и «против» новой застройки.
— Кто сюда поедет жить к железной дороге? Если эти дома подреставрировать, то и с ними хорошо. Но, с другой стороны, если ничего не строить, то территория зарастает, превращается в помойку, — высказалась она.
Ольга привела в пример пустырь, оставшийся посреди поселка после сноса старых деревянных бараков.
— Их снесли лет 10 назад, а мусор так и не убрали до конца. Поселок жалко. Такой вроде зеленый, тихий спокойный, а территория неухоженная. Может, если застроить, то хотя бы будет порядок — дороги, детские площадки, — предположила она.
Напомним, также под снос должны пойти шесть жилых домов на улице Павлика Морозова в Ярославле. Эту площадку собираются отдать под комплексное развитие. Мэр уже подписал постановление об этом. На участке планируется строительство капитальных объектов общественно-делового назначения. Мы делали репортаж из этого квартала.
Нужно ли обновление этому месту?