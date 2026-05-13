«Отсюда будет не выехать»: район двухэтажек в Ярославле хотят снести ради высоток. Мнение местных

Старенькие дома в поселке завода № 50 могут сравнять с землей ради новостроек Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поселок завода № 50 — своеобразный «закоулок» Заволжского района. Он расположился между промзоной и железной дорогой. Здесь в окружении пяти- и девятиэтажек стоят восемь двухэтажных домиков на 8 и 12 квартир каждый. Появились они в 1957–1961 годах. И, по словам местных жителей, сначала относились к заводу № 50, который работает в этом месте с 1941 года, а потом были переданы с баланса предприятия городу.

Ядро поселка было построено на рубеже 1950-1960-х годов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Завод № 50 — предприятие, занимающееся производством металлических конструкций мостов, а также металлоконструкций промышленного и гражданского строительства. Работает с 1941 года. Сейчас предприятие входит в состав тюменского АО «Стальмост».

На одном из двухэтажек висит табличка «В этом доме жил Федор Ефимович Козлянский, директор завода № 50 с 1957 по 1977 гг. — автор железнодорожного моста-дублера, сооруженного через Волгу в Ярославле в годы Великой отечественной войны» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коты, курятник, белье на веревках

Старое ядро поселка выглядит так, словно время в нем остановилось. Здесь у подъездов разбиты палисадники, шныряют проворные коты, огорожен сеткой курятник, на веревках во дворах сушится белье.

Здесь по-старинке сушат белье на улице Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но, возможно, уже в ближайшее время этот уголок тишины и покоя исчезнет с лица земли.

В мэрии Ярославля в конце марта 2026 года объявили, что есть планы снести эти восемь домов, а территорию отдать под комплексное развитие, предполагающее возведение многоэтажек высотой до 18 этажей. Также здесь хотят разместить детский сад и школу. Расселять дома, которые еще не являются аварийными, должен будет застройщик.

Несмотря на возраст, некоторые дома выглядят еще довольно крепкими Источник: Александр Куренной / 76.RU

По информации мэрии Ярославля, площадь участка, который собираются отдать под новую застройку — 162 510 кв. м. Под снос должны пойти дома № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Застройщика власти намерены искать на торгах. Планируемый срок проведения аукциона — III–IV квартал 2026 года. С жителями должны провести собрания, чтобы получить согласие на вхождение в проект. Для этого нужно будет не менее двух третей голосов собственников в каждом доме.

Жизнь в поселке выглядит размеренной Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Это только звучит красиво — переехать в новый дом»

Мы съездили в поселок и узнали у местных жителей, как они относятся к такой перспективе. Территория встретила нас деревенским умиротворением. Улицы были практически пустыми. В тишине раздавались птичьи голоса. У дома № 31 на улице стояла женщина и снаружи протирала окна своей квартиры на первом этаже.

— Павлова Лариса Геннадьевна, — представилась она.

Женщина рассказала, что живет здесь с 2000 года. О вероятном расселении домов слышала.

— А куда расселят? Неизвестно. О чем тогда разговор? — оторвалась она от своей работы. — Это только звучит красиво — переехать в новый дом. А новый дом это — голые стены. Я одна, получаю только пенсию. Не смогу ремонт сделать, мне не осилить. Я против.

Жители сами ухаживают за своим жильем Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кроме того, у женщины здесь же, в двух минутах ходьбы, живет 90-летняя мать-инвалид, за которой нужно ухаживать. Это для неё еще один аргумент никуда не переезжать.

— Ездить к ней из других районов мне будет тяжело, — объяснила Лариса Павлова.

У некоторых домов есть палисадники или самодельные клумбы Источник: Александр Куренной / 76.RU

От близости железной дороги дома вибрируют

С другой стороны этого же дома мы встретили еще одну жительницу. Женщина выбрасывала сметенный в подъезде мусор. Она попросила не писать ее имя. Рассказала, что живет здесь с 2012 года, слухи о сносе домов, по ее словам, ходили давно.

— Я согласна, что эти дома уже надо сносить. Тут ведь практически нет фундамента. От земли до пола вот такое расстояние, — женщина показывает руками примерно 50-70 сантиметров. — У тех, кто на первых этажах, доски пола гниют. На втором этаже крыша течет. От близости железной дороги — дома вибрируют. Газа нет, коммуналка дорогая. За двухкомнатную квартиру зимой я плачу около 9 тысяч рублей.

Эта женщина не хочет уезжать в другой район Источник: Александр Куренной / 76.RU

По словам пенсионерки, несколько лет назад в доме по программе капремонта утеплили стены. Но сейчас часть отделки уже отвалилась, в некоторых местах она покрылась мхом и плесенью.

Несмотря на относительно недавний капремонт, стены дома уже покрылись плесенью и мхом Источник: Александр Куренной / 76.RU

В целом жительница не против «реновации», но с одним условием — чтобы ее переселили в построенный на этом же месте новый дом.

Жители сами прибираются в подъездах, управляющая компания помогает только при авариях Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Иначе я не согласна, — отрезала она. — У меня тут рядом дети, внуки живут. Куда я от них поеду?

Инвесторы уже приходили

У дома № 33 мы встретили местного жителя Александра. Он категорически против сноса домов и застройки земли высотками.

— Я здесь всю жизнь живу. Сами посмотрите, тут как в деревне! — с любовью окинул он взглядом свой двор.

В одном из дворов разбили курятник Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице у дома № 35 с внуком гуляла Татьяна Васильевна.

— Я 18 лет здесь живу. Мы не хотели бы отсюда уезжать, — призналась она. — У нас тут, видите, зеленая зона. Магазин рядом, детский сад, начальная школа, почта. До центра доехать на автобусе можно за 15 минут.

Мнения жителей по поводу переезда расходятся Источник: Александр Куренной / 76.RU

При этом женщина отметила, что состояние домов все же плачевное.

— Внутри сыро, плесень, газ привозной, крыша гнилая. Капитального ремонта за все время, что я живу, у нас не было. Газовую трубу рядом провели, а куда — не знаю. Я хотела заявку написать, чтобы нас подключили, но мне отказали, — рассказала пенсионерка.

Дома ветшают Источник: Александр Куренной / 76.RU

По словам Татьяны Васильевны, некоторое время назад по домам ходил некий инвестор, говорил, что хочет здесь построить новые дома, а жителей переселить в Красный Бор.

— Потом, как я поняла, у него москвичи перебили этот участок. Но в итоге и те, и другие пропали, — говорит женщина.

Жители говорят, что инвесторы давно присматриваются к этой территории Источник: Александр Куренной / 76.RU

Двухэтажные домики стоят в окружении пяти- и девятиэтажек, построенных с конца 1960-х и до начала 2000-х годов

«Мне бы церковь поближе»

А вот соседка Татьяны Васильевны Тамара Свиткова не против переезда.

— Здесь даже хозяйственного магазина нет. И церковь бы мне поближе, — привела она свои аргументы.

Пенсионерка рассказала, что живет здесь с 2011 года.

Тамара Свиткова не прочь переехать из старого дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Раньше у меня рядом сестра жила, но она год назад умерла, — а дети: сын в Семибратово живет, а дочка — в Брагине, — поделилась Тамара Павловна.

Мнения жителей соседних домов о судьбе поселка разделилось.

— Мне нравится, что здесь тишина и покой, — рассказала нам жительница пятиэтажки, стоящей неподалеку от двухэтажных домиков, Александра Ковырина.

Этот кусочек города больше напоминает деревню Источник: Александр Куренной / 76.RU

Она молодая мама и любит прогуливаться здесь с коляской.

Если район застроят 18-этажками, отсюда будет не выехать — перед мостом будут постоянные пробки. Александра Ковырина Жительница микрорайона «Поселок завода 50»

Мамочки с колясками из соседних домов любят прогуливаться по старой части поселка Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Поселок жалко»

Жительница дома № 7 на Алмазной улице Ольга Баранова высказала аргументы и «за», и «против» новой застройки.

— Кто сюда поедет жить к железной дороге? Если эти дома подреставрировать, то и с ними хорошо. Но, с другой стороны, если ничего не строить, то территория зарастает, превращается в помойку, — высказалась она.

Этим сарайкам уже много лет, но их до сих пор не сносят Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ольга привела в пример пустырь, оставшийся посреди поселка после сноса старых деревянных бараков.

— Их снесли лет 10 назад, а мусор так и не убрали до конца. Поселок жалко. Такой вроде зеленый, тихий спокойный, а территория неухоженная. Может, если застроить, то хотя бы будет порядок — дороги, детские площадки, — предположила она.

Руины от снесенного деревянного дома до сих пор не убрали (на заднем плане) Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, также под снос должны пойти шесть жилых домов на улице Павлика Морозова в Ярославле. Эту площадку собираются отдать под комплексное развитие. Мэр уже подписал постановление об этом. На участке планируется строительство капитальных объектов общественно-делового назначения. Мы делали репортаж из этого квартала.