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Город Снесут жилые дома: территорию у Ярославля-Главного отдадут под новую застройку

Снесут жилые дома: территорию у Ярославля-Главного отдадут под новую застройку

Мэр подписал постановление о комплексном развитии этой площадки

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Бараки окружены дорогими машинами и современными постройками | Источник: Александр Куренной / 76.RUБараки окружены дорогими машинами и современными постройками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бараки окружены дорогими машинами и современными постройками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Территорию на улице Павлика Морозова в Ярославле отдадут под комплексное развитие. Соответствующее постановление 5 мая подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Площадь участка — 16 920 кв. м. На площадке расположены шесть жилых домов — № 3а, 4, 5, 9, 10, 12. Их будут сносить.

«В границах территории, подлежащей комплексному развитию, планируется строительство капитальных объектов общественно-делового назначения. Строительство многоквартирных домов не предусмотрено» — говорится в документе.

Фиолетовым обведены границы территории под новую застройку | Источник: Мэрия ЯрославляФиолетовым обведены границы территории под новую застройку | Источник: Мэрия Ярославля

Фиолетовым обведены границы территории под новую застройку

Источник:

Мэрия Ярославля

На площадке разрешено строительство гаражей, объектов социального и бытового обслуживания (например, химчисток, ателье, парикмахерской), поликлиник, учреждений культуры, религиозных и административных зданий, торговых и физкультурных комплексов, магазинов, аптек, ресторанов, гостиниц и т. п. Предельное количество этажей объектов не установлено.

Также в документе прописаны планы по размещению площадок для занятия физкультурой и отдыха взрослого населения, детских игровых зон, необходимых для создания комфортной среды проживания жителей многоквартирных домов № 1, 2, 6, 8, 14 по ул. Павлика Морозова, расположенных на смежной территории.

Потенциального застройщика власти будут искать через аукцион. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 лет.

Напомним, о том, что эту землю планируют отдать под комплексное развитие, власти сообщили в конце марта 2026 года.

Позже в мэрии Ярославля рассказали порталу 76.RU, что планируемая общая площадь всех этажей построенных здесь зданий и сооружений составит 50 760 кв. метров. Также власти отметили, что все дома, предусмотренные под снос, аварийные. При этом дома № 5 и 9 уже расселены, в доме № 12 осталось одно не расселенное помещение. Дома № 3а, 4, 10 планируется расселять за счет будущего застройщика. Также он будет обязан снести все шесть объектов.

Также мы публиковали репортаж из этого квартала.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Снос Строительство Комплексное развитие территории
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Комментарии
24
Гость
6 мая, 17:11
Мне вот интересно, тех, кто там ещё живёт... компенсация будет квартира на квартиру? А то выделят компенсацию по миллиону и на кой оно надо? Получается без жилья вовсе останутся.
Гость
6 мая, 14:19
Надо построить баню , а то где помыться то после поезда и длинной дороги , помылся и уже хорошо , а потом с чистой совестью домой
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Гость
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