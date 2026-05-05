Снесут жилые дома: территорию у Ярославля-Главного отдадут под новую застройку

Бараки окружены дорогими машинами и современными постройками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Территорию на улице Павлика Морозова в Ярославле отдадут под комплексное развитие. Соответствующее постановление 5 мая подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Площадь участка — 16 920 кв. м. На площадке расположены шесть жилых домов — № 3а, 4, 5, 9, 10, 12. Их будут сносить.

«В границах территории, подлежащей комплексному развитию, планируется строительство капитальных объектов общественно-делового назначения. Строительство многоквартирных домов не предусмотрено» — говорится в документе.

Фиолетовым обведены границы территории под новую застройку Источник: Мэрия Ярославля

На площадке разрешено строительство гаражей, объектов социального и бытового обслуживания (например, химчисток, ателье, парикмахерской), поликлиник, учреждений культуры, религиозных и административных зданий, торговых и физкультурных комплексов, магазинов, аптек, ресторанов, гостиниц и т. п. Предельное количество этажей объектов не установлено.

Также в документе прописаны планы по размещению площадок для занятия физкультурой и отдыха взрослого населения, детских игровых зон, необходимых для создания комфортной среды проживания жителей многоквартирных домов № 1, 2, 6, 8, 14 по ул. Павлика Морозова, расположенных на смежной территории.

Потенциального застройщика власти будут искать через аукцион. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 лет.

Напомним, о том, что эту землю планируют отдать под комплексное развитие, власти сообщили в конце марта 2026 года.

Позже в мэрии Ярославля рассказали порталу 76.RU, что планируемая общая площадь всех этажей построенных здесь зданий и сооружений составит 50 760 кв. метров. Также власти отметили, что все дома, предусмотренные под снос, аварийные. При этом дома № 5 и 9 уже расселены, в доме № 12 осталось одно не расселенное помещение. Дома № 3а, 4, 10 планируется расселять за счет будущего застройщика. Также он будет обязан снести все шесть объектов.