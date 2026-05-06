НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

южн.

 750мм 54%
Подробнее
6 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Школьный квест для родителей
Военные учения
Ремонт Дворца молодежи
Жизнь в бараке
Город 9 Мая в Ярославле Военная техника проедет по улицам Ярославля 9 Мая: схема движения

Военная техника проедет по улицам Ярославля 9 Мая: схема движения

Где смотреть «Машины Победы»

3 927
По улицам Ярославля проедут «Машины Победы» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо улицам Ярославля проедут «Машины Победы» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По улицам Ярославля проедут «Машины Победы»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В День Победы по улицам Ярославля проедет колонна техники «Машины Победы». Её перемещение по районам города запланировано с 11 до 15 часов.

«Маршрут стартует от Советской площади и охватит все районы города», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.

Маршрут движения военной техники в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Max.ruМаршрут движения военной техники в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Max.ru

Маршрут движения военной техники в Ярославле

Источник:

Михаил Евраев / Max.ru

В составе колонны проедет техника, связанная с историей Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны.

«Это автомобили, разработанные в те годы, а также использовавшиеся уже после Победы для возрождения экономики. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 „Катюша“, ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы», — рассказал глава региона.

Перед тем, как отправиться по районам Ярославля, техника проедет по Советской площади — парад начнется в 10 часов. Также в этом году в Ярославле пройдет шествие «Бессмертного полка», концерты, прогремит праздничный салют.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Парад Военная техника
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
7 мая, 10:39
Позорная власть
Гость
7 мая, 10:39
Власть позора отчиталась что якобы в Ярославле снизилась уровень бедности, а как такое может быть непонятно, посчитали ли они всех пенсионеров и инвалидов, как такое вообще возможно, как если люди получают пенсию очень маленькую, почему Ярославский ростат врет, скажите реальную статистику а не вранье, пожалуйста, правильно чиновники получают московские и питерские зарплаты, а остальные на воде сидят и едят роллтоны, во вам и вся правда, чиновники себе подняли зарплаты, а у пенсионеров отняли бесплатный проезд и у инвалидов, вот их зарплаты и растут
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем