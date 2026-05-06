Военная техника проедет по улицам Ярославля 9 Мая: схема движения

По улицам Ярославля проедут «Машины Победы» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В День Победы по улицам Ярославля проедет колонна техники «Машины Победы». Её перемещение по районам города запланировано с 11 до 15 часов.

«Маршрут стартует от Советской площади и охватит все районы города», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.

Маршрут движения военной техники в Ярославле Источник: Михаил Евраев / Max.ru

В составе колонны проедет техника, связанная с историей Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны.

«Это автомобили, разработанные в те годы, а также использовавшиеся уже после Победы для возрождения экономики. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 „Катюша“, ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы», — рассказал глава региона.