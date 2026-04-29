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Город 9 Мая в Ярославле В Ярославле 9 Мая прогремит праздничный салют: когда и где

В Ярославле 9 Мая прогремит праздничный салют: когда и где

Что еще включили в программу празднования Дня Победы

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В Ярославле в День Победы будет салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле в День Победы будет салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в День Победы будет салют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 9 Мая прогремит праздничный салют. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

В правительстве области уточнили, что фейерверк планируется в 21:00 на Стрелке.

В целом в День Победы ожидается проезд парадной колонны ретротехники, концерт на Советской площади, а также шествие «Бессмертного полка». Точное расписание ожидается позже.

«В проезде колонны примет участие военная техника проекта „Машины Победы“. После прохода колонны по Советской площади планируется ее проезд по городу», — отметили в правительстве.

Для жителей других городов области организуют автобусы в Ярославль.

«Главная задача — провести этот важный для всей страны праздник достойно и при этом обеспечить максимальный уровень безопасности во всех округах Ярославской области», — прокомментировал Михаил Евраев.

В день праздника на улице усилят патрулирование, задействовав сотрудников силовых ведомств, частных охранных организаций, представителей общественных объединений и волонтеров.

Ранее губернатор отмечал, что события на 9 Мая в области развернутся на 80 праздничных площадках во всех округах. Все массовые мероприятия будут завершены до 22 часов. Мы показывали, какие праздничные украшения уже появились в Ярославле.

Планируете гулять в центре Ярославля в День Победы?

Да, поедем из другого города
Да, мы из Ярославля
Нет, у меня другие планы на эти выходные
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Салют Парад День Победы
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Комментарии
62
Гость
30 апреля, 00:22
Специально для Тупых, ВОВ, закончилась в 1945 году! Прошло 80 лет, пока не началось ЭТО!
Гость
29 апреля, 20:24
Я восхищен хладнокровной профессиональной работой нашей ПВО во время последнего массового налета на Ярославль. Думаю, сбиты несколько десятков БПЛА. Интересно, нынче применяются прожекторы для обозначения воздушных целей? Хотя при их низкой высоте полета 100-300 метров, малой скорости, характерном звуке мотора они легко обнаруживаются и видны в городе даже ночью невооруженным глазом.
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Гость
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