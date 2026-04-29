В Ярославле 9 Мая прогремит праздничный салют: когда и где

В Ярославле в День Победы будет салют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 9 Мая прогремит праздничный салют. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

В правительстве области уточнили, что фейерверк планируется в 21:00 на Стрелке.

В целом в День Победы ожидается проезд парадной колонны ретротехники, концерт на Советской площади, а также шествие «Бессмертного полка». Точное расписание ожидается позже.

«В проезде колонны примет участие военная техника проекта „Машины Победы“. После прохода колонны по Советской площади планируется ее проезд по городу», — отметили в правительстве.

Для жителей других городов области организуют автобусы в Ярославль.

«Главная задача — провести этот важный для всей страны праздник достойно и при этом обеспечить максимальный уровень безопасности во всех округах Ярославской области», — прокомментировал Михаил Евраев.

В день праздника на улице усилят патрулирование, задействовав сотрудников силовых ведомств, частных охранных организаций, представителей общественных объединений и волонтеров.

Ранее губернатор отмечал, что события на 9 Мая в области развернутся на 80 праздничных площадках во всех округах. Все массовые мероприятия будут завершены до 22 часов. Мы показывали, какие праздничные украшения уже появились в Ярославле.