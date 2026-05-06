«Бессмертный полк» и «Машины Победы»: появилась программа мероприятий на 9 Мая в Ярославле

Власти озвучили программу мероприятий на 9 Мая в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, каким будет День Победы в Ярославле — опубликована программа праздничного дня.

9 мая будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

«Особое внимание уделяем вопросам безопасности. Для обеспечения общественного порядка будут задействованы сотрудники силовых ведомств, частных охранных организаций, представители общественных объединений и волонтеры», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Расписание праздничного дня

Основной площадкой для проведения мероприятий станет Советская площадь в Ярославле. В 9:00 начнется киноконцерт (0+) «Песни, с которыми мы победили!».

«На большом уличном экране будут транслироваться песни из известных кинофильмов, посвященные Победе и народному подвигу», — уточнили в региональном правительстве.

В 10:00 состоится торжественное открытие праздника. Запланированы вынос легендарного Знамени Победы и Государственного флага России, шествие Ярославского военного гарнизона.

По Советской площади пройдет колонна «Машины Победы», которая после этого проследует по районам города.

Также состоится шествие «Бессмертного полка». Сбор участников — с 9:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 колонна пройдет по улице Советской до Советской площади.

«Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Протяженность маршрута составит около 1,5 километра», — уточнили в региональном правительстве.

На Советской площади выступят творческие коллективы. В 19:00 состоится вечерний концерт (0+).

В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят фейерверк в 21:00. В Ярославле — на Стрелке, в Рыбинске — в Волжском парке со стороны Огня славы.

В этот день по всей Ярославской области пройдут патриотические акции, памятные концерты и тематические выставки в честь Дня Победы. На 9 Мая в регионе запланировано около 60 мероприятий.

«В округах региона также пройдут различные праздничные программы. Так, в Рыбинске состоятся акция „Вальс Победы“, автопробег и другие мероприятия», — рассказали в областной администрации.