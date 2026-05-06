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Город 9 Мая в Ярославле «Бессмертный полк» и «Машины Победы»: появилась программа мероприятий на 9 Мая в Ярославле

«Бессмертный полк» и «Машины Победы»: появилась программа мероприятий на 9 Мая в Ярославле

В этот день запустят салют

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Власти озвучили программу мероприятий на 9 Мая в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUВласти озвучили программу мероприятий на 9 Мая в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти озвучили программу мероприятий на 9 Мая в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, каким будет День Победы в Ярославле — опубликована программа праздничного дня.

9 мая будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

«Особое внимание уделяем вопросам безопасности. Для обеспечения общественного порядка будут задействованы сотрудники силовых ведомств, частных охранных организаций, представители общественных объединений и волонтеры», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Расписание праздничного дня

Основной площадкой для проведения мероприятий станет Советская площадь в Ярославле. В 9:00 начнется киноконцерт (0+) «Песни, с которыми мы победили!».

«На большом уличном экране будут транслироваться песни из известных кинофильмов, посвященные Победе и народному подвигу», — уточнили в региональном правительстве.

В 10:00 состоится торжественное открытие праздника. Запланированы вынос легендарного Знамени Победы и Государственного флага России, шествие Ярославского военного гарнизона.

По Советской площади пройдет колонна «Машины Победы», которая после этого проследует по районам города.

Также состоится шествие «Бессмертного полка». Сбор участников — с 9:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 колонна пройдет по улице Советской до Советской площади.

«Присоединиться к шествию можно будет также с улицы Флотской. Протяженность маршрута составит около 1,5 километра», — уточнили в региональном правительстве.

На Советской площади выступят творческие коллективы. В 19:00 состоится вечерний концерт (0+).

В завершение праздника в Ярославле и Рыбинске запустят фейерверк в 21:00. В Ярославле — на Стрелке, в Рыбинске — в Волжском парке со стороны Огня славы.

В этот день по всей Ярославской области пройдут патриотические акции, памятные концерты и тематические выставки в честь Дня Победы. На 9 Мая в регионе запланировано около 60 мероприятий.

«В округах региона также пройдут различные праздничные программы. Так, в Рыбинске состоятся акция „Вальс Победы“, автопробег и другие мероприятия», — рассказали в областной администрации.

Напомним, в преддверии 9 Мая губернатор Ярославской области анонсировал единовременные выплаты и подарочные наборы, которые направят участникам Великой Отечественной войны.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
День Победы Программа мероприятия
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Комментарии
16
Гость
6 мая, 20:28
Интересуюсь спросить. Мы будем ждать окончания подготовки Европы к нападению на нас, провокации, атаки на Калининград? Или первыми нанесем превентивный удар и резко сократим наши жертвы?
Гость
6 мая, 20:27
При таком количестве украинских диверсантов, наводчиков, информаторов я бы поостерегся проводить мероприятия с большим скоплением народа.
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Гость
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