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Город В Ярославской области во время благоустройства нашли человеческие останки

В Ярославской области во время благоустройства нашли человеческие останки

Первые подробности от СК

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В Рыбинске при благоустройстве нашли человеческие останки | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Рыбинске при благоустройстве нашли человеческие останки | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске при благоустройстве нашли человеческие останки

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области во время благоустройства пешеходного центра наткнулись на человеческие останки. Страшную находку обнаружили на Соборной площади 29 апреля.

«По договоренности с Рыбинской епархией планируется дальнейшая передача останков для их достойного погребения. Церемония захоронения будет проведена в строгом соответствии с православными традициями и церковным чином», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе администрации Рыбинска.

Тем временем рыбинское следственное управление начало проверку для определения давности захоронения

«Будут проведены необходимые экспертные исследования», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Как сообщает рыбинское издание «Черемуха», сразу после обнаружены останков к месту вызвали полицию. По информации заместителя директора музея-заповедника по экспозиционно-выставочной деятельности Оксаны Гожалимовой, у храма со стороны Волги до конца XVIII века располагалось кладбище, в последствии его перенесли за город.

Напомним, в Рыбинске, как и в Ярославле, идет масштабные работы по созданию пешеходной зоны. Во втором по величине городе Ярославской области от автомобилей освободят участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицу Крестовой от Соборной площади до Стоялой, Волжскую набережную от моста до улицы Стоялой и улицу Стоялую от набережной до дома № 16.

Для проекта в центре города изменили маршруты общественного транспорта, власти перенесли несколько популярных среди жителей остановок.

Ранее стало известно, что на благоустройство выделили свыше 600 миллионов рублей. Первые контракты забрала местная фирма «Зеленый город».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Рыбинск Человеческие останки Благоустройство Пешеходный центр
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Комментарии
9
Гость
2 мая, 12:51
И что тут страшного?
Гость
2 мая, 07:57
Так тама храм рядом. Могилы это. Раньше во времена военного комюнизьма не цереморились с такими мелочами. Да, впрочем с тех пор, что мало изменилось.
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