В Ярославской области во время благоустройства нашли человеческие останки

В Рыбинске при благоустройстве нашли человеческие останки Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области во время благоустройства пешеходного центра наткнулись на человеческие останки. Страшную находку обнаружили на Соборной площади 29 апреля.

«По договоренности с Рыбинской епархией планируется дальнейшая передача останков для их достойного погребения. Церемония захоронения будет проведена в строгом соответствии с православными традициями и церковным чином», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе администрации Рыбинска.

Тем временем рыбинское следственное управление начало проверку для определения давности захоронения

«Будут проведены необходимые экспертные исследования», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Как сообщает рыбинское издание «Черемуха», сразу после обнаружены останков к месту вызвали полицию. По информации заместителя директора музея-заповедника по экспозиционно-выставочной деятельности Оксаны Гожалимовой, у храма со стороны Волги до конца XVIII века располагалось кладбище, в последствии его перенесли за город.

Напомним, в Рыбинске, как и в Ярославле, идет масштабные работы по созданию пешеходной зоны. Во втором по величине городе Ярославской области от автомобилей освободят участки Преображенского и Вознесенского переулков, улицу Крестовой от Соборной площади до Стоялой, Волжскую набережную от моста до улицы Стоялой и улицу Стоялую от набережной до дома № 16.

Для проекта в центре города изменили маршруты общественного транспорта, власти перенесли несколько популярных среди жителей остановок.