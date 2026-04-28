В мессенджере МАХ появились опросы в групповых чатах

В ближайшие дни опция появится во всех чатах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Национальный мессенджер MAX начал тестировать публичные опросы в групповых чатах. Доступ к новому функционалу пользователи могут получить, обновив приложение до последней версии.

Сейчас запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, но в ближайшие дни опция появится во всех чатах.

— Для создания опроса необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем ввести вопрос, варианты ответов и нажать на кнопку «Создать», — пояснили в пресс-службе нацмессенджера, — Участники чата смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса.