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Город В мессенджере МАХ появились опросы в групповых чатах

В мессенджере МАХ появились опросы в групповых чатах

Сервис тестирует новый функционал

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В ближайшие дни опция появится во всех чатах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ ближайшие дни опция появится во всех чатах | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ближайшие дни опция появится во всех чатах

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Национальный мессенджер MAX начал тестировать публичные опросы в групповых чатах. Доступ к новому функционалу пользователи могут получить, обновив приложение до последней версии.

Сейчас запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, но в ближайшие дни опция появится во всех чатах.

— Для создания опроса необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос». Затем ввести вопрос, варианты ответов и нажать на кнопку «Создать», — пояснили в пресс-службе нацмессенджера, — Участники чата смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса.

Напомним, что ранее пользователи МАХ получили доступ расшифровке голосовых сообщений.

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