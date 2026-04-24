«Три кота», «Подслушано в Рыбинске» и другие: названы номинанты премии ИРИ в 2026 году

Организаторы объявили финалистов в 15 номинациях Источник: ИРИ

Стали известны итоги отборочного этапа контент-премии Института развития интернета для создателей социально значимых проектов. Организаторы огласили шорт-лист по 15 номинациям.

— За 5 лет на соискание награды было подано около 2700 заявок, победителями и лауреатами стали более 100 очень разноплановых проектов. ИРИ учредил её, чтобы отмечать и поддерживать авторов, способных делать популярный, социально востребованный контент — со смыслом, но не в ущерб форме и формату. И таких в стране много, что ежегодно показывает и Премия, и статистика в целом. Если в 2020 году российский контент занимал только 20% в топах по просмотрам, то сейчас — 80%, а доля зрителей, регулярно смотрящих отечественные сериалы, выросла в 1,5-2 раза — до 86%, — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Так, за победу в категории «Игровой сериал до 30 минут» поборются проекты «Избранный», «Хутор», «Между нами химия», «Министерство всего хорошего» и «Олдскул». В числе номинантов в номинации «Игровой сериал более 30 минут» — «Дорогой Вилли», «Таганрог», «Подслушано в Рыбинске», «Константинополь» и «СВОИ». Лучшего в категории «Анимационный контент» выберут из проектов «Три кота. Зимние каникулы», «Технолайк», «Герои Арктики», «ПинКод 2.0» и «Доктор Динозавров».

Среди остальных номинаций: «Non-scripted (нон-скрипт) проект», «Документальный проект», «Видеоролик до 3 минут», «Проект в вертикальном формате», «Вирусный контент», «Подкаст», «Музыкальный трек», «Блог», «Канал в мессенджере», «Спецпроект в интернет-СМИ», «Социальная интернет-акция» и «Промо-кампания».

— Каждый проект шорт-листа, будь то социальная акция или блог, направлен на созидание и поиск ответов на важные вопросы. В категориях «Вирусный контент» и «Проект в вертикальном формате» мы видим сегодня уровень, который ничем не уступает большому кино — ни по качеству производства, ни по глубине смыслов. Это не просто «контент для сети», это полноценные художественные высказывания. Буквально на наших глазах количество переходит в качество, формируя по-настоящему ответственное и современное медиапространство, — подчеркнула член Совета при Президенте РФ по культуре, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, генеральный директор холдинга «ON Медиа» Софья Митрофанова.

Также на торжественной церемонии награждения 28 мая назовут победителей в специальных номинациях. Главной темой предстоящей церемонии станет «Поколение ИРИ».