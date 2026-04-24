В мессенджере MAX появилась быстрая регистрация в отелях

Пользователям национального мессенджера MAX смогут быстрее получать ключи от своих номеров в отелях при заселении. Для них упростили процедуру регистрации.
Теперь вместо заполнения бумажной анкеты на стойке администратора гостю надо открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере и показать штрихкод. Сотруднику отеля останется только отсканировать его.
— Опция доступна совершеннолетним пользователям, которые являются гражданами России. Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos, — уточнили в пресс-службе нацмессенджера.
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