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Город В мессенджере MAX появилась быстрая регистрация в отелях

В мессенджере MAX появилась быстрая регистрация в отелях

Она работает по цифровому ID

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Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе Four Seasons Hotel Moscow | Источник: Артем УстюжанинТехнология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе Four Seasons Hotel Moscow | Источник: Артем Устюжанин

Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе Four Seasons Hotel Moscow

Источник:

Артем Устюжанин

Пользователям национального мессенджера MAX смогут быстрее получать ключи от своих номеров в отелях при заселении. Для них упростили процедуру регистрации.

Теперь вместо заполнения бумажной анкеты на стойке администратора гостю надо открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере и показать штрихкод. Сотруднику отеля останется только отсканировать его.

— Опция доступна совершеннолетним пользователям, которые являются гражданами России. Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos, — уточнили в пресс-службе нацмессенджера.

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24 апреля, 17:27
и в СИЗО
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