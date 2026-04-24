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Город В мэрии рассказали, кто будет заниматься восстановлением стекла на остановке в Ярославле

В мэрии рассказали, кто будет заниматься восстановлением стекла на остановке в Ярославле

Одну из прозрачных стенок на днях разбил ребенок

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Стала известна стоимость разбитого стекла на «Яостановке» | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comСтала известна стоимость разбитого стекла на «Яостановке» | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Стала известна стоимость разбитого стекла на «Яостановке»

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В мэрии Ярославля рассказали, кто будет заниматься восстановлением разбитого стекла на «Яостановке» на Московском проспекте. Ранее Административно-технический и жилищный надзор Ярославской области выложил видео, как ребенок разбивает стекло на остановке с призывом помочь найти его родителей. Запись вызвала широкий резонанс в сети.

Напомним, при оформлении остановок использовались многослойные стекла типа «триплекс», изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 30826‑2014.

«При ударе такое стекло трескается, но не рассыпается — осколки удерживаются плёнкой, и панель сохраняет функциональность до плановой замены. Триплекс подходит для остановок в зонах с повышенным риском повреждения конструкций», — пояснили нашему порталу в мэрии.

В Ярославле малыш разбил стекло, теперь чиновники ищут его родителей для возмещения ущерба

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

При этом данный случай не относится к гарантийным обязательствам. За содержание остановок отвечает МБУ «Горзеленхозстрой».

«В рамках первоочередных мероприятий МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля поручено организовать работы по замене остекления остановочного павильона. Стоимость стекла порядка 20 тысяч рублей», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе мэрии.

Отметим, что сразу после публикации видео в одном из городских пабликов появилось сообщение от мамы мальчика.

«Это сделал мой ребенок, сделал это ненамеренно и неосознанно! Завтра мы едем в администрацию и расскажем о содеянном. Кто покинул место происшествия??? С трехлетним ребенком в восемь вечера я должна была ждать кого-то?» — написала горожанка 21 апреля.

По предварительным данным на 23 апреля, семья так и не обратилась в администрацию.

Новые павильоны устанавливает ПАО «Вымпелком» в рамках муниципального контракта. Ранее мы публиковали объяснение подрядчика, почему стекло разбилось.

Обновление на 24 апреля.

По данным 76.RU, родители малыша обратились в Технадзор и «Горзеленхозстрой» для решения вопроса.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Остановка общественного транспорта Стекло Горзеленхозстрой
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Комментарии
70
Гость
24 апреля, 16:41
На Большой Октябрьской остановка Горвал также стекло разбито
Гость
24 апреля, 15:11
А почему журналисты не публикуют фамилии, место работы прачками или уборщицами этой семейки? Чтобы ярославцы знали с кем имеют дело и держались подальше от этих озирающихся по сторонам граждан. Да и с мальчиком, взявшим в руки булыжник, кто-то ведь ходит в один детский садик.
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