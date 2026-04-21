«Неприятный инцидент»: в Ярославле чиновники ищут семью с малышом, разбившим остановку. Видео

В Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего остановку Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

21 апреля сотрудники Административно-технического и жилищного надзора Ярославской области объявили о поиске семьи с двумя детьми, один из которых разбил стекло на остановке. Видео самого инцидента завирусилось в соцсетях.

Судя по кадрам, малыш замахнулся в остановку предметом, похожим на камень, спустя мгновение стекло разбилось. Мама сначала осмотрела ребенка, а затем оглянулась по сторонам.

Пост с записью городских камер сопроводили информацией о поиске родителей малыша.

В Ярославле малыш разбил остановку, теперь чиновники ищут его родителей для возмещения ущерба Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

«На одной из остановок на Московском проспекте произошел неприятный инцидент. Родители не уследили за своими детьми, в результате чего один из них кинул камень в стекло. Удар пришелся точно в стекло, вследствие чего оно полностью разбилось, — указали в надзоре. — Родители вместе с детьми, ставшими виновниками происшествия, покинули место инцидента».

Ведутся поиски родителей мальчиков. Их личности устанавливаются по камерам видеонаблюдения. Согласно законодательству, они будут нести ответственность за действия своих детей. Им придется возместить причиненный ущерб. Административно-технический и жилищный надзор Ярославской области

Спустя несколько часов после публикации видеозаписи в городских пабликах начало расходиться сообщение якобы от мамы мальчика.

«Это сделал мой ребенок, сделал это ненамеренно и неосознанно! Завтра мы едем в администрацию и расскажем о содеянном. Кто покинул место происшествия??? С трехлетним ребенком в восемь вечера я должна была ждать кого-то?» — написала горожанка.