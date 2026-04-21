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Город «Неприятный инцидент»: в Ярославле чиновники ищут семью с малышом, разбившим остановку. Видео

«Неприятный инцидент»: в Ярославле чиновники ищут семью с малышом, разбившим остановку. Видео

Стекло мгновенно пошло трещинами

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В Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего остановку | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comВ Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего остановку | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего остановку

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

21 апреля сотрудники Административно-технического и жилищного надзора Ярославской области объявили о поиске семьи с двумя детьми, один из которых разбил стекло на остановке. Видео самого инцидента завирусилось в соцсетях.

Судя по кадрам, малыш замахнулся в остановку предметом, похожим на камень, спустя мгновение стекло разбилось. Мама сначала осмотрела ребенка, а затем оглянулась по сторонам.

Пост с записью городских камер сопроводили информацией о поиске родителей малыша.

В Ярославле малыш разбил остановку, теперь чиновники ищут его родителей для возмещения ущерба

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

«На одной из остановок на Московском проспекте произошел неприятный инцидент. Родители не уследили за своими детьми, в результате чего один из них кинул камень в стекло. Удар пришелся точно в стекло, вследствие чего оно полностью разбилось, — указали в надзоре. — Родители вместе с детьми, ставшими виновниками происшествия, покинули место инцидента».

Ведутся поиски родителей мальчиков. Их личности устанавливаются по камерам видеонаблюдения. Согласно законодательству, они будут нести ответственность за действия своих детей. Им придется возместить причиненный ущерб.

Административно-технический и жилищный надзор Ярославской области

Спустя несколько часов после публикации видеозаписи в городских пабликах начало расходиться сообщение якобы от мамы мальчика.

«Это сделал мой ребенок, сделал это ненамеренно и неосознанно! Завтра мы едем в администрацию и расскажем о содеянном. Кто покинул место происшествия??? С трехлетним ребенком в восемь вечера я должна была ждать кого-то?» — написала горожанка.

Если вы являетесь родителями малыша или знакомы с ними, напишите об этом в редакцию. Мы есть во «ВКонтакте», MАХ и Telegram.

Звоните8-905-645-9232
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Это не первый случай повреждения новых остановок. Ранее власти сообщали о вандалах, разбивших стекла на трамвайной остановке. Тогда ущерб оценили в 120 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Остановка Вандализм Ущерб
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На полпути к тысяче

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24 апреля, 02:08
Прозрачные остановки это прекрасно в них никто не справляет малую и большую нужду, что очень актуально для нашего города. Но к сожалею, граждане лишённые такой простой возможности донести свою высокую духовность до окружающих, вынуждены быть стёкла, но здесь помогают камеры наблюдения и город всё равно узнает героев...
Гость
23 апреля, 08:27
Почему все пишут, что мать надо наказать, а подрядчика нет? Подрядчика тоже нужно наказать, причем как юр.лицо, за установку опасных для жизни объектов.
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Гость
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