«Ваши дети не шалили?» Ярославцы разругались из-за разбитого стекла на остановке

В Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего стекло на остановке Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В Ярославле второй день обсуждают инцидент на остановке. Накануне семью с двумя детьми начали искать из-за разбитого стекла. Запись с камер видеонаблюдения облетела соцсети.

Судя по кадрам, трехлетний малыш разбил одно из стекол предметом, похожим на камень. Всё случилось на Московском проспекте, после инцидента семья, как сообщили в Административно-техническом и жилищном надзоре Ярославской области, «покинула место инцидента».

Представители надзора опубликовали запись в соцсетях и обратили внимание, что, согласно законодательству, родители будут нести ответственность за действия малыша. Им придется возместить причиненный ущерб.

В Ярославле малыш разбил стекло, теперь чиновники ищут его родителей для возмещения ущерба Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Ситуация вызвала бурную реакцию в городе.

«Наказывать родителей за шалость еще несознательного малыша или ставить крепкие остановки? Что выберете вы?» — задается вопросом главный редактор издания 76.RU Анна Елкина.

«Родителей надо наказывать за шалости»

Читатели 76.RU разделились на два лагеря: одни встали на защиту чиновников, другие — семьи. В этом материале публикуем аргументы обеих сторон.

«Родителей надо наказывать за шалости их детей, это нормально, они за них отвечают. А всё не сделаешь бронированным. Не остановку, так что-то другое разобьет. Привыкли к полной безнаказанности… Пусть возмещают ущерб», — пишет гость.

«Как маленький ребенок, у которого и силы-то нет особой, расколошматил стекло, которое установлено не в ваших окнах, а в общественном месте — на остановке. А если камень прилетит случайно? А если там будут люди? Что за стекла такие в общественных местах? И вообще, зачем на остановках стекла?» — пишет пользователь под ником manrayhon.

Кстати, среди ярославцев также появилась версия, что в остановочном комплексе использовали каленое стекло.

«Это обычное каленое стекло, и делается оно таким не просто так, а чтоб вас пополам не разрезало. Если вы в него влетите. А если ставить ударопрочное стекло, то остановка будет по цене крыла от „Боинга“. Можно, конечно, поставить плексеглас, но тогда это стекло через год будет желтым и поцарапанным», — написал в нашем Max-канале Алексей Николаев.

Многие горожане ставят под сомнение прочность конструкции.

«Остановки в XXI веке не могут рассыпаться от того, что мышка прошла, хвостиком махнула!» — пишут ярославцы.

Гораздо важнее сделать правильные выводы о самой конструкции на будущее, во имя безопасности других таких «богатырей» и обычных детей и взрослых. читатель 76.RU

«Раньше делали бетонные»

На фоне обсуждений появились и новые варианты обустройства остановок.

«Надо было нижнюю часть сделать из металла, хорошо, что стекло на ребенка не высыпалось, конструкция непродуманная, а за ребенком такого возраста действительно не уследишь, тем более детей двое. Видимо, тот, кто конструировал эти остановки, ездит только на автомобиле. Провести экспертизу на соответствие требованиям безопасности. А если драка возникнет на остановке и кого-нибудь толкнут в стекло?» — задается вопросом читатель.

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Кто-то вспомнил подход к благоустройству в советские годы.

«Раньше остановки делали бетонные. Даже если машина въедет, и то устоит», — прокомментировал гость.

Многие согласны, что общественные объекты должны быть безопасными.

«Ребенок мог пострадать от осколков. Вы и ваши дети в детстве не шалили никогда??? Воспитывать родителей и учить их жизни — это точно не ваше дело. Вы судьи? Кто дал вам это право?» — пишут в комментариях.

Сколько денег потратили на установку

Напомним, «умные остановки» общественного транспорта в Ярославле и области устанавливают с 2024 года и продолжат это делать до конца 2026-го. Как ранее предупреждали власти, павильоны будут оформлены в едином стиле по всей области. Они должны быть антивандальными, оборудованными камерами, в большинстве случаев — с электронными табло и освещением.

Такой дизайн анонсировали власти Источник: Сергей Тихомиров / Vk.com

Подрядчиком установки павильонов в Ярославле является столичное ПАО «Вымпелком». По контракту на сумму 68,8 миллиона рублей в городе было оборудованы 80 новых остановок. После этого в августе 2025 года департамент городского хозяйства мэрии Ярославля заключил еще один контракт с этой же компанией на сумму 44 миллиона рублей на установку еще 29 павильонов. Финансирование направляют из областного и городского бюджетов.

Ответ подрядчика

Как рассказали 76.RU в ПАО «Вымпелком», на остановочных павильонах в Ярославской области для остекления применяются стекла «триплекс», изготовленные по ГОСТ 30826-2014 толщиной 5 + 5 мм.

«При реализации контрактов на установку остановочных комплексов в Ярославской области Билайн (ПАО „ВымпелКом“) руководствуется техническим заданием заказчика и действующими нормативами. Стекло „триплекс“ состоит из нескольких слоев с полимерной пленкой, что предотвращает выпадение осколков при разрушении», — рассказали нашему порталу в компании.

Согласно контракту, гарантия не распространяется при механических повреждениях, то есть действиях третьих лиц, вандализме или ДТП.

«Изучив видеозапись инцидента, мы можем констатировать, что разрушение полотна произошло в результате концентрированного механического удара в нижний угол полотна — зону максимального внутреннего напряжения конструкции. Однако даже с учетом такого удара стеклянное полотно осталось в раме, — рассказали в компании. — Вопрос возмещения ущерба находится в компетенции правоохранительных органов и заказчика».

Как уточнили 76.RU, выполнение работ по содержанию остановок общественного транспорта выполняется МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля, и осуществляется в рамках муниципального задания.

«В настоящее время Инспекцией проводятся процедуры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего в соответствии с требованиями, установленными Кодексом об административных правонарушениях РФ, — прокомментировали в администрации. — В рамках первоочередных мероприятий МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля поручено организовать работы по замене остекления остановочного павильона. Стоимость стекла порядка 20 тысяч руб».