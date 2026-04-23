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Город «Ваши дети не шалили?» Ярославцы разругались из-за разбитого стекла на остановке

«Ваши дети не шалили?» Ярославцы разругались из-за разбитого стекла на остановке

Публикуем мнения читателей 76.RU по резонансной теме

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В Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего стекло на остановке | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comВ Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего стекло на остановке | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В Ярославле начали искать родителей ребенка, разбившего стекло на остановке

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В Ярославле второй день обсуждают инцидент на остановке. Накануне семью с двумя детьми начали искать из-за разбитого стекла. Запись с камер видеонаблюдения облетела соцсети.

Судя по кадрам, трехлетний малыш разбил одно из стекол предметом, похожим на камень. Всё случилось на Московском проспекте, после инцидента семья, как сообщили в Административно-техническом и жилищном надзоре Ярославской области, «покинула место инцидента».

Представители надзора опубликовали запись в соцсетях и обратили внимание, что, согласно законодательству, родители будут нести ответственность за действия малыша. Им придется возместить причиненный ущерб.

В Ярославле малыш разбил стекло, теперь чиновники ищут его родителей для возмещения ущерба

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Ситуация вызвала бурную реакцию в городе.

«Наказывать родителей за шалость еще несознательного малыша или ставить крепкие остановки? Что выберете вы?» — задается вопросом главный редактор издания 76.RU Анна Елкина.

«Родителей надо наказывать за шалости»

Читатели 76.RU разделились на два лагеря: одни встали на защиту чиновников, другие — семьи. В этом материале публикуем аргументы обеих сторон.

«Родителей надо наказывать за шалости их детей, это нормально, они за них отвечают. А всё не сделаешь бронированным. Не остановку, так что-то другое разобьет. Привыкли к полной безнаказанности… Пусть возмещают ущерб», — пишет гость.

«Как маленький ребенок, у которого и силы-то нет особой, расколошматил стекло, которое установлено не в ваших окнах, а в общественном месте — на остановке. А если камень прилетит случайно? А если там будут люди? Что за стекла такие в общественных местах? И вообще, зачем на остановках стекла?» — пишет пользователь под ником manrayhon.

Кстати, среди ярославцев также появилась версия, что в остановочном комплексе использовали каленое стекло.

«Это обычное каленое стекло, и делается оно таким не просто так, а чтоб вас пополам не разрезало. Если вы в него влетите. А если ставить ударопрочное стекло, то остановка будет по цене крыла от „Боинга“. Можно, конечно, поставить плексеглас, но тогда это стекло через год будет желтым и поцарапанным», — написал в нашем Max-канале Алексей Николаев.

Многие горожане ставят под сомнение прочность конструкции.

«Остановки в XXI веке не могут рассыпаться от того, что мышка прошла, хвостиком махнула!» — пишут ярославцы.

Гораздо важнее сделать правильные выводы о самой конструкции на будущее, во имя безопасности других таких «богатырей» и обычных детей и взрослых.

читатель 76.RU

«Раньше делали бетонные»

На фоне обсуждений появились и новые варианты обустройства остановок.

«Надо было нижнюю часть сделать из металла, хорошо, что стекло на ребенка не высыпалось, конструкция непродуманная, а за ребенком такого возраста действительно не уследишь, тем более детей двое. Видимо, тот, кто конструировал эти остановки, ездит только на автомобиле. Провести экспертизу на соответствие требованиям безопасности. А если драка возникнет на остановке и кого-нибудь толкнут в стекло?» — задается вопросом читатель.

Такие варианты остановок были в городе пять лет назад | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUТакие варианты остановок были в городе пять лет назад | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Кажется, эту остановку на проспекте Толбухина заменили совсем недавно | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКажется, эту остановку на проспекте Толбухина заменили совсем недавно | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Крыши делали из поликарбоната | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКрыши делали из поликарбоната | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
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Напомним, как выглядели остановки в Ярославле в разные годы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНапомним, как выглядели остановки в Ярославле в разные годы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Кто-то вспомнил подход к благоустройству в советские годы.

«Раньше остановки делали бетонные. Даже если машина въедет, и то устоит», — прокомментировал гость.

Многие согласны, что общественные объекты должны быть безопасными.

«Ребенок мог пострадать от осколков. Вы и ваши дети в детстве не шалили никогда??? Воспитывать родителей и учить их жизни — это точно не ваше дело. Вы судьи? Кто дал вам это право?» — пишут в комментариях.

Сколько денег потратили на установку

Напомним, «умные остановки» общественного транспорта в Ярославле и области устанавливают с 2024 года и продолжат это делать до конца 2026-го. Как ранее предупреждали власти, павильоны будут оформлены в едином стиле по всей области. Они должны быть антивандальными, оборудованными камерами, в большинстве случаев — с электронными табло и освещением.

Такой дизайн анонсировали власти | Источник: Сергей Тихомиров / Vk.comТакой дизайн анонсировали власти | Источник: Сергей Тихомиров / Vk.com

Такой дизайн анонсировали власти

Источник:
Сергей Тихомиров / Vk.com

Подрядчиком установки павильонов в Ярославле является столичное ПАО «Вымпелком». По контракту на сумму 68,8 миллиона рублей в городе было оборудованы 80 новых остановок. После этого в августе 2025 года департамент городского хозяйства мэрии Ярославля заключил еще один контракт с этой же компанией на сумму 44 миллиона рублей на установку еще 29 павильонов. Финансирование направляют из областного и городского бюджетов.

Ответ подрядчика

Как рассказали 76.RU в ПАО «Вымпелком», на остановочных павильонах в Ярославской области для остекления применяются стекла «триплекс», изготовленные по ГОСТ 30826-2014 толщиной 5 + 5 мм.

«При реализации контрактов на установку остановочных комплексов в Ярославской области Билайн (ПАО „ВымпелКом“) руководствуется техническим заданием заказчика и действующими нормативами. Стекло „триплекс“ состоит из нескольких слоев с полимерной пленкой, что предотвращает выпадение осколков при разрушении», — рассказали нашему порталу в компании.

Так выглядят новые остановки | Источник: Артем Бауман / 76.RUТак выглядят новые остановки | Источник: Артем Бауман / 76.RU
На нескольких остановках установили электронное табло для отслеживания расписания. Почему они не везде работают, объясняли в этом материале | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа нескольких остановках установили электронное табло для отслеживания расписания. Почему они не везде работают, объясняли в этом материале | Источник: Артем Бауман / 76.RU
На остановочных павильонах также разместили расписание общественного транспорта | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа остановочных павильонах также разместили расписание общественного транспорта | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Согласно контракту, гарантия не распространяется при механических повреждениях, то есть действиях третьих лиц, вандализме или ДТП.

«Изучив видеозапись инцидента, мы можем констатировать, что разрушение полотна произошло в результате концентрированного механического удара в нижний угол полотна — зону максимального внутреннего напряжения конструкции. Однако даже с учетом такого удара стеклянное полотно осталось в раме, — рассказали в компании. — Вопрос возмещения ущерба находится в компетенции правоохранительных органов и заказчика».

Как уточнили 76.RU, выполнение работ по содержанию остановок общественного транспорта выполняется МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля, и осуществляется в рамках муниципального задания.

«В настоящее время Инспекцией проводятся процедуры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего в соответствии с требованиями, установленными Кодексом об административных правонарушениях РФ, — прокомментировали в администрации. — В рамках первоочередных мероприятий МБУ „Горзеленхозстрой“ города Ярославля поручено организовать работы по замене остекления остановочного павильона. Стоимость стекла порядка 20 тысяч руб».

К слову, разбитое стекло на похожей трамвайной остановке ранее оценили в 120 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Остановка Общественный транспорт Резонанс Воспитание Обсуждение
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Комментарии
124
Гость
24 апреля, 09:24
Мы в детстве били окна мячами... И наши родители возмещали ущерб без истерик по поводу «я не я и дети не мои»... И не обвиняли тех, чьи окна были разбиты, что они недостаточно крепки для детских шалостей... Если родители не считают для себя обязательным нести ответственность за ЛЮБЫЕ действия детей, значит, нужно безусловное лишение родительских прав... Тем более что таким отношением они сами от них отказались.
Гость
24 апреля, 09:17
Ничего себе шалость! Защищают те, которые так же воспитывают своих детей во вседозволенности! Как бы пото слезами не умыться!
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Гость
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