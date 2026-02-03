Стало известно, кто возглавит службу занятости Ярославской области

В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения. Новых сотрудников губернатор Михаил Евраев представил 2 февраля.
Государственную службу занятости населения региона возглавила Юлия Букаева из Ленинградской области.
«Уверен, что ее знания и практический подход будут способствовать эффективному решению задач по трудоустройству граждан и обеспечению экономики региона квалифицированными кадрами», — прокомментировал назначение глава региона.
Юлия Букаева окончила Санкт-Петербургский университет ИНЖЭКОН по специальности «Экономист», а также школу кадрового консультанта в НИИ Минтруда РФ. Около семи лет возглавляла службу занятости населения в Ленинградской области, в частности руководителя филиалом Центра занятости населения в Выборге.
Елена Ермолова возглавила Министерство имущественных отношений Ярославской области. Ранее она работала в статусе исполняющего обязанности руководителя министерства.
Известно, что Елена Ермолова работает в Министерстве имущественных отношений с августа 2024 года. До этого она несколько лет была первым заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Напомним, в декабре 2025 года стало известно о волне сокращений в службе занятости, ведомство продолжит функционировать в качестве самостоятельного органа власти, а число сотрудников будет оптимизировано.
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