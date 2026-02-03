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Политика Стало известно, кто возглавит службу занятости Ярославской области

Стало известно, кто возглавит службу занятости Ярославской области

О кадровых перестановках рассказал губернатор

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В Ярославской области представили нового руководителя службы занятости | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области представили нового руководителя службы занятости | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области представили нового руководителя службы занятости

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения. Новых сотрудников губернатор Михаил Евраев представил 2 февраля.

Государственную службу занятости населения региона возглавила Юлия Букаева из Ленинградской области.

«Уверен, что ее знания и практический подход будут способствовать эффективному решению задач по трудоустройству граждан и обеспечению экономики региона квалифицированными кадрами», — прокомментировал назначение глава региона.

Юлия Букаева ранее руководила филиалом Центра занятости населения в Выборге | Источник: правительство Ярославской областиЮлия Букаева ранее руководила филиалом Центра занятости населения в Выборге | Источник: правительство Ярославской области

Юлия Букаева ранее руководила филиалом Центра занятости населения в Выборге

Источник:

правительство Ярославской области

Юлия Букаева окончила Санкт-Петербургский университет ИНЖЭКОН по специальности «Экономист», а также школу кадрового консультанта в НИИ Минтруда РФ. Около семи лет возглавляла службу занятости населения в Ленинградской области, в частности руководителя филиалом Центра занятости населения в Выборге.

Елена Ермолова возглавила Министерство имущественных отношений Ярославской области. Ранее она работала в статусе исполняющего обязанности руководителя министерства.

На должность министра имущественных отношений назначена Елена Ермолова | Источник: Министерство имущественных отношений Ярославской области / vk.comНа должность министра имущественных отношений назначена Елена Ермолова | Источник: Министерство имущественных отношений Ярославской области / vk.com

На должность министра имущественных отношений назначена Елена Ермолова

Источник:

Министерство имущественных отношений Ярославской области / vk.com

Известно, что Елена Ермолова работает в Министерстве имущественных отношений с августа 2024 года. До этого она несколько лет была первым заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Напомним, в декабре 2025 года стало известно о волне сокращений в службе занятости, ведомство продолжит функционировать в качестве самостоятельного органа власти, а число сотрудников будет оптимизировано.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Кадровая перестановка Служба занятости Министерство имущества
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Комментарии
25
Гость
11 апреля, 08:53
Рука руку моет! Одни блатняки везде. Служба занятости не приносит ни какой пользы ни гражданам ни работодателям.
poschehon

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4 февраля, 06:29
А почему из Выборга уволилась или уволили? Потому что большой багаж знаний и ответственный работник?
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