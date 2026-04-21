Сколько людей «оптимизировали» в сфере молодежной политики Ярославской области: названы цифры

Стало известно, сколько сотрудников отрасли молодежной политики сократили в Ярославской области в ходе оптимизации. Эти данные 21 апреля на заседании комитета региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи озвучила министр молодежной политики Ольга Станишевская.
«Часть людей, которая была оптимизирована, — это административный персонал. Для нас это сложно, потому что в молодежной политике не было чисто административного персонала. У нас организации достаточно маленькие. И поэтому даже директор, который считается административной единицей, выполнял в том числе содержательные функции. На данный момент сокращено около 30% людей», — рассказала она.
По словам Ольги Станишевской, в некоторых округах количество сотрудников осталось прежним, в каких-то людей стало меньше.
«Это Ростов, Переславль, малые районы, где было пять специалистов и уменьшилось до одного-двух», — перечислила она.
В количественном составе в число сокращенных попало 25-30 человек.
«У нас не очень большая отрасль», — пояснила министр.
Ольга Станишевская не стала отрицать, что нагрузка на оставшихся работников возросла. Но при этом увеличился и уровень зарплат. Причем, значительно.
«Средний уровень заработной платы с учетом руководящего состава раньше составлял 25-26 тысяч рублей в муниципалитетах. Сейчас средний уровень зарплаты специалистов выведен на сумму в 55 тысяч рублей», — рассказала чиновница.
Напомним, в Ярославле решено «Центр патриотического воспитания» присоединить к Дворцу молодежи.
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