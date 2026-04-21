НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 746мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Откровения водолаза о работе
Атака БПЛА
Здесь был Пушкин
Ударил кулаком пенсионерку
Закрыли детсад
Ярославцы об атаке БПЛА
Владелец ТЦ судится с мэрией
Восемь человек пострадали в ДТП
Город Сокращение бюджетников Сколько людей «оптимизировали» в сфере молодежной политики Ярославской области: названы цифры

Сколько людей «оптимизировали» в сфере молодежной политики Ярославской области: названы цифры

Об этом сообщила региональный министр

3 992
Стало известно, сколько сотрудников сократили в сфере молодежной политики в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RUСтало известно, сколько сотрудников сократили в сфере молодежной политики в Ярославской области | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стало известно, сколько сотрудников сократили в сфере молодежной политики в Ярославской области

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Стало известно, сколько сотрудников отрасли молодежной политики сократили в Ярославской области в ходе оптимизации. Эти данные 21 апреля на заседании комитета региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи озвучила министр молодежной политики Ольга Станишевская.

«Часть людей, которая была оптимизирована, — это административный персонал. Для нас это сложно, потому что в молодежной политике не было чисто административного персонала. У нас организации достаточно маленькие. И поэтому даже директор, который считается административной единицей, выполнял в том числе содержательные функции. На данный момент сокращено около 30% людей», — рассказала она.

По словам Ольги Станишевской, в некоторых округах количество сотрудников осталось прежним, в каких-то людей стало меньше.

«Это Ростов, Переславль, малые районы, где было пять специалистов и уменьшилось до одного-двух», — перечислила она.

В количественном составе в число сокращенных попало 25-30 человек.

«У нас не очень большая отрасль», — пояснила министр.

Ольга Станишевская не стала отрицать, что нагрузка на оставшихся работников возросла. Но при этом увеличился и уровень зарплат. Причем, значительно.

«Средний уровень заработной платы с учетом руководящего состава раньше составлял 25-26 тысяч рублей в муниципалитетах. Сейчас средний уровень зарплаты специалистов выведен на сумму в 55 тысяч рублей», — рассказала чиновница.

Напомним, в Ярославле решено «Центр патриотического воспитания» присоединить к Дворцу молодежи.

Попали под оптимизацию? Расскажите свою историю редакции 76@shkulev.ru.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Сокращение Оптимизация Молодежь
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
21 апреля, 19:15
25-30 человек??? Чем они занималось, если молодежь без дела болтается по улицам?
Гость
21 апреля, 18:40
ну это рывок!! вот , а вы говорите с колен не "вставаем"
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Рекомендуем