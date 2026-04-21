Сколько людей «оптимизировали» в сфере молодежной политики Ярославской области: названы цифры

Стало известно, сколько сотрудников сократили в сфере молодежной политики в Ярославской области Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стало известно, сколько сотрудников отрасли молодежной политики сократили в Ярославской области в ходе оптимизации. Эти данные 21 апреля на заседании комитета региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи озвучила министр молодежной политики Ольга Станишевская.

«Часть людей, которая была оптимизирована, — это административный персонал. Для нас это сложно, потому что в молодежной политике не было чисто административного персонала. У нас организации достаточно маленькие. И поэтому даже директор, который считается административной единицей, выполнял в том числе содержательные функции. На данный момент сокращено около 30% людей», — рассказала она.

По словам Ольги Станишевской, в некоторых округах количество сотрудников осталось прежним, в каких-то людей стало меньше.

«Это Ростов, Переславль, малые районы, где было пять специалистов и уменьшилось до одного-двух», — перечислила она.

В количественном составе в число сокращенных попало 25-30 человек.

«У нас не очень большая отрасль», — пояснила министр.

Ольга Станишевская не стала отрицать, что нагрузка на оставшихся работников возросла. Но при этом увеличился и уровень зарплат. Причем, значительно.

«Средний уровень заработной платы с учетом руководящего состава раньше составлял 25-26 тысяч рублей в муниципалитетах. Сейчас средний уровень зарплаты специалистов выведен на сумму в 55 тысяч рублей», — рассказала чиновница.

Напомним, в Ярославле решено «Центр патриотического воспитания» присоединить к Дворцу молодежи.