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Город Дворец молодежи в Ярославле ждет объединение: что к нему присоединят

Дворец молодежи в Ярославле ждет объединение: что к нему присоединят

Подробности сообщили на комитете региональной думы

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В Ярославле к Дворцу молодежи присоединят Центр патриотического воспитания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле к Дворцу молодежи присоединят Центр патриотического воспитания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле к Дворцу молодежи присоединят Центр патриотического воспитания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Центр патриотического воспитания Ярославской области присоединят к Дворцу молодежи. Об этом 21 апреля на заседании комитета региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи сообщила министр молодежной политики Ольга Станишевская.

По ее словам, процесс уже идет и должен завершиться 5 мая.

«В соответствии с постановлением правительства Центр патриотического воспитания присоединяется к Дворцу молодежи. Создается одно региональное учреждение в сфере молодежной политики. Внутри учреждения появится несколько территориальных представительств от всех муниципалитетов», — отметила министр.

По информации Станишевской, территориальные отделы откроются в 17 округах (без Ярославля и Рыбинска). Их представители будут работать во Дворце молодежи, но при этом находиться на муниципальных территориях.

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Центр патриотического воспитания» создано постановлением правительства Ярославской области в 2011 году. Центр является некоммерческой организацией, работающей в сфере образования молодежной политики. «Дворец молодежи» — государственное автономное учреждение культурно-досуговой направленности для молодых людей.

Напомним, Центр патриотического воспитания расположен в здании бывшего Дома офицеров на Красной площади. Некоторое время назад власти рассматривали вариант продажи этого объекта на торгах. Здание даже включили в план приватизации Ярославской области на 2026–2028 годы. Однако в марте 2026 года стало известно, что дом останется в собственности региона, его отремонтируют инвесторы.

В январе 2026 года мы писали о новой масштабной волне объединений в сфере образования.

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Комментарии
7
Гость
21 апреля, 18:49
Присоединялкин до 55 дожил, а толку?!
Гость
21 апреля, 17:14
Посмотрите на школьников в школах с неким уклоном- ходят, как зеки в форме с полосками- на кого они похожи? Это просто цирк в стране! Никаких патриотических воспитаний не нужно- воспитывать молодое поколение должны родители и правильно воспитывать. А школа и государство со своим воспитанием лишь лезет со своими правилами и указывает как жить, что делать и .... как теперь нужно отдать себя в жертву ради... простите, родины. ЗАЧЕМ и КОМУ ЭТО НУЖНО?
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