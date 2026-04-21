Дворец молодежи в Ярославле ждет объединение: что к нему присоединят

В Ярославле к Дворцу молодежи присоединят Центр патриотического воспитания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центр патриотического воспитания Ярославской области присоединят к Дворцу молодежи. Об этом 21 апреля на заседании комитета региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи сообщила министр молодежной политики Ольга Станишевская.

По ее словам, процесс уже идет и должен завершиться 5 мая.

«В соответствии с постановлением правительства Центр патриотического воспитания присоединяется к Дворцу молодежи. Создается одно региональное учреждение в сфере молодежной политики. Внутри учреждения появится несколько территориальных представительств от всех муниципалитетов», — отметила министр.

По информации Станишевской, территориальные отделы откроются в 17 округах (без Ярославля и Рыбинска). Их представители будут работать во Дворце молодежи, но при этом находиться на муниципальных территориях.

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Центр патриотического воспитания» создано постановлением правительства Ярославской области в 2011 году. Центр является некоммерческой организацией, работающей в сфере образования молодежной политики. «Дворец молодежи» — государственное автономное учреждение культурно-досуговой направленности для молодых людей.

Напомним, Центр патриотического воспитания расположен в здании бывшего Дома офицеров на Красной площади. Некоторое время назад власти рассматривали вариант продажи этого объекта на торгах. Здание даже включили в план приватизации Ярославской области на 2026–2028 годы. Однако в марте 2026 года стало известно, что дом останется в собственности региона, его отремонтируют инвесторы.