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Город Ярмарка с лакомствами и рассадой, концерт: стала известна программа Пасхального фестиваля в Ярославле

Ярмарка с лакомствами и рассадой, концерт: стала известна программа Пасхального фестиваля в Ярославле

Праздник пройдет 19 апреля

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В Ярославле 19 апреля пройдет Пасхальный фестиваль | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле 19 апреля пройдет Пасхальный фестиваль | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле 19 апреля пройдет Пасхальный фестиваль

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

19 апреля в Ярославле на Советской площади пройдет Пасхальный фестиваль (0+). В его программе — концерты, ярмарка, мастер-классы, конкурс пасхальных куличей и многое другое. Публикуем программу и информацию о наполнении события.

  1. Почему фестиваль проводится после Пасхи
  2. Что будет на празднике
  3. Программа фестиваля
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Почему фестиваль проводится после Пасхи

Как пояснили в правительстве Ярославской области, дата проведения фестиваля не противоречит православным традициям. Дело в том, что Пасху празднуют еще неделю после главной даты. Этот период называется Светлая Седьмица. И первое воскресенье после Пасхи было днем, когда торжества заканчивались.

«19 апреля — это завершение Светлой Седьмицы. Раньше на Руси именно в следующие выходные после Пасхи проходили народные гуляния, сватовство, „красная горка“», — отметили власти.

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Что будет на празднике

На Советской площади во время Пасхального фестиваля будет работать несколько площадок:

Сцена

  • Запланировано выступление ансамбля духовенства Ярославской епархии и творческих коллективов. Также на празднике будет представлена портативная колокольня, где желающие смогут попробовать себя в роли звонарей.

Площадка конкурса «Лучший Пасхальный стол»

  • Здесь будет проводиться конкурс на лучшую творожную Пасху. За победу будут бороться монастыри и приходы, профессиональные учебные учреждения области и предприятия общественного питания.

«Вкусы Ярославии»:

  • Это гастрономическое пространство, где будет организована монастырская трапеза, кулинарные мастер-классы.

«Фермерская ярмарка»

  • Ярмарка сельхозтоваропроизводителей и фермеров региона. Свою продукцию представят более 150 местных производителей. Посетители смогут приобрести фермерские сыры, мясные и рыбные деликатесы, мед, авторские конфеты и многое другое.

Детская интерактивная площадка

  • Традиционные пасхальные забавы, аква-грим, роспись большого пасхального яйца высотой в два метра.

Садовая ярмарка «Рассада Фест»

  • На этой площадке расположится выставка-продажа от общества «Садоводы Ярославии». В программе также мастер-классы от садоводов и флористов, продажа рассады и посадочного материала, семян, удобрений, средств защиты растений.

Ярмарка «Город мастеров»

  • На площадке запланирована выставка-продажа изделий народных художественных промыслов, мастер-классы народных умельцев и хранителей старинных народных ремесел.

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Программа фестиваля

  • 11:00 — начало работы площадок;

  • 12:00 — торжественное открытие фестиваля;

  • 12:15-12:30 — молебен;

  • 14:00-14:30 — награждение победителей конкурса «Лучшая творожная Пасха»;

  • 11:00–16:00 — концертная программа;

  • 17:00 — завершение праздника.

Напомним, ради праздника в центре Ярославля перекроют движение. Ограничение будет действовать с 19 часов 17 апреля до 23 часов 19 апреля на участках улиц Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев и Советской площади.

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Комментарии
27
Гость
19 апреля, 10:13
Проходил сейчас мимо - печальное зрелище. Продавцы есть, покупателей нет.
Гость
18 апреля, 13:56
Были бы бесплатные парковки в выходные, или хотя бы тариф гуманный, то можно было бы приехать на ярмарку, погулять , что-нибудь попробовать. Но тащится с 2мя дошкольниками по такой погоде на ОТ в центр - все желание отрадает. Уже от остановки в центре до Советской и обратно с малышами проблематично. А еще и от дома др остановки и обоатно. Пусть чиновники с депутатами и поддерживают прозводителей своим кошельком. А мы в другое место сьездит с детками погулять
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