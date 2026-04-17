Ярмарка с лакомствами и рассадой, концерт: стала известна программа Пасхального фестиваля в Ярославле

Как пояснили в правительстве Ярославской области, дата проведения фестиваля не противоречит православным традициям. Дело в том, что Пасху празднуют еще неделю после главной даты. Этот период называется Светлая Седьмица. И первое воскресенье после Пасхи было днем, когда торжества заканчивались.

«19 апреля — это завершение Светлой Седьмицы. Раньше на Руси именно в следующие выходные после Пасхи проходили народные гуляния, сватовство, „красная горка“», — отметили власти.