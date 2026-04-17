Ярмарка с лакомствами и рассадой, концерт: стала известна программа Пасхального фестиваля в Ярославле

19 апреля в Ярославле на Советской площади пройдет Пасхальный фестиваль (0+). В его программе — концерты, ярмарка, мастер-классы, конкурс пасхальных куличей и многое другое. Публикуем программу и информацию о наполнении события.
Почему фестиваль проводится после Пасхи
Как пояснили в правительстве Ярославской области, дата проведения фестиваля не противоречит православным традициям. Дело в том, что Пасху празднуют еще неделю после главной даты. Этот период называется Светлая Седьмица. И первое воскресенье после Пасхи было днем, когда торжества заканчивались.
«19 апреля — это завершение Светлой Седьмицы. Раньше на Руси именно в следующие выходные после Пасхи проходили народные гуляния, сватовство, „красная горка“», — отметили власти.
Что будет на празднике
На Советской площади во время Пасхального фестиваля будет работать несколько площадок:
Сцена
Запланировано выступление ансамбля духовенства Ярославской епархии и творческих коллективов. Также на празднике будет представлена портативная колокольня, где желающие смогут попробовать себя в роли звонарей.
Площадка конкурса «Лучший Пасхальный стол»
Здесь будет проводиться конкурс на лучшую творожную Пасху. За победу будут бороться монастыри и приходы, профессиональные учебные учреждения области и предприятия общественного питания.
«Вкусы Ярославии»:
Это гастрономическое пространство, где будет организована монастырская трапеза, кулинарные мастер-классы.
«Фермерская ярмарка»
Ярмарка сельхозтоваропроизводителей и фермеров региона. Свою продукцию представят более 150 местных производителей. Посетители смогут приобрести фермерские сыры, мясные и рыбные деликатесы, мед, авторские конфеты и многое другое.
Детская интерактивная площадка
Традиционные пасхальные забавы, аква-грим, роспись большого пасхального яйца высотой в два метра.
Садовая ярмарка «Рассада Фест»
На этой площадке расположится выставка-продажа от общества «Садоводы Ярославии». В программе также мастер-классы от садоводов и флористов, продажа рассады и посадочного материала, семян, удобрений, средств защиты растений.
Ярмарка «Город мастеров»
На площадке запланирована выставка-продажа изделий народных художественных промыслов, мастер-классы народных умельцев и хранителей старинных народных ремесел.
Программа фестиваля
11:00 — начало работы площадок;
12:00 — торжественное открытие фестиваля;
12:15-12:30 — молебен;
14:00-14:30 — награждение победителей конкурса «Лучшая творожная Пасха»;
11:00–16:00 — концертная программа;
17:00 — завершение праздника.
Напомним, ради праздника в центре Ярославля перекроют движение. Ограничение будет действовать с 19 часов 17 апреля до 23 часов 19 апреля на участках улиц Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев и Советской площади.
Пойдете на фестиваль?