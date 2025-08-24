Ярославцы выстроились в гигантскую очередь ради чуроса на «Пире на Волге». Видео

Горожане объяснили, чем их привлек чурос Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Во второй фестивальный день «Пира на Волге» ярославцы устроили ажиотаж у палаток с чуросами. Очередь на Стрелке образовалась нешуточная.

Чуррос — испанский десерт из обжаренного во фритюре заварного теста в виде длинных хрустящих палочек.

Цена за упаковку с пятью чуросами придется заплатить 400 рублей, за семь штук — 500 рублей.

Очередь солидная Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Журналист 76.RU уточнила у горожан, почему они решили стоять в длиннющей очереди ради десерта.

«Никогда до этого не пробовали чуросы. Тут ребенок увидел, захотел. Нам понравилось, сладкое тесто», — рассказала Ирина.

«Выбрала чуросы, так как их удобно есть, — объяснила Анастасия.

«Ранее нигде не видела, чтобы в Ярославле продавали чуросы. Увидела на „Пире на Волге“ и мне захотелось попробовать. Люблю сладкое», — отметила Аня.

Кстати, о том, что происходит на гастрономическом фестевале, мы рассказываем в онлайн-трансляции.