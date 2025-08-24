НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославцы выстроились в гигантскую очередь ради чуроса на «Пире на Волге». Видео

Ярославцы выстроились в гигантскую очередь ради чуроса на «Пире на Волге». Видео

Горожане рассказали, чем вызван ажиотаж

Горожане объяснили, чем их привлек чурос | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Горожане объяснили, чем их привлек чурос

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Во второй фестивальный день «Пира на Волге» ярославцы устроили ажиотаж у палаток с чуросами. Очередь на Стрелке образовалась нешуточная.

Чуррос — испанский десерт из обжаренного во фритюре заварного теста в виде длинных хрустящих палочек.

Цена за упаковку с пятью чуросами придется заплатить 400 рублей, за семь штук — 500 рублей.

Очередь солидная

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Журналист 76.RU уточнила у горожан, почему они решили стоять в длиннющей очереди ради десерта.

«Никогда до этого не пробовали чуросы. Тут ребенок увидел, захотел. Нам понравилось, сладкое тесто», — рассказала Ирина.

«Выбрала чуросы, так как их удобно есть, — объяснила Анастасия.

«Ранее нигде не видела, чтобы в Ярославле продавали чуросы. Увидела на „Пире на Волге“ и мне захотелось попробовать. Люблю сладкое», — отметила Аня.

Кстати, о том, что происходит на гастрономическом фестевале, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

А вы пробовали чурос?

Да, мне понравилось
Нет, не люблю такое
Свой вариант напишу в комментариях
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
Комментарии
6
Гость
1 час
По русски это хворост! Бабушка для нас пятерых внуков раз пять в день их жарила! Делаются просто! И ради этого в очереди стоять!
Гость
56 минут
Вся мэрия приехала с дачи на это важнле событие
Читать все комментарии
