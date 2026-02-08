НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

ю-в.

 757мм 27%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Город Эксклюзив В Ярославской области объявили о новой реорганизации. Подробности

В Ярославской области объявили о новой реорганизации. Подробности

Оптимизация коснется территориальных налоговых органов

10 202
В Ярославской области пройдет реорганизация территориальных налоговых органов | Источник: Илья Бархатов / 74.RUВ Ярославской области пройдет реорганизация территориальных налоговых органов | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В Ярославской области пройдет реорганизация территориальных налоговых органов

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

В Ярославской области планируется реорганизация территориальных налоговых органов. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе ФНС России.

«В Управлении ФНС России по Ярославской области планируется проведение реорганизации территориальных налоговых органов, в связи с чем общедоступная информация по функционированию территориальных налоговых органов будет размещена на официальном сайте ФНС России в установленные сроки», — прокомментировали решение в ФНС России.

Информация о том, будут ли сокращать штат сотрудников, на данный момент не раскрывается.

Напомним, с 2024 года налоговая служба переехала в новое восьмиэтажное здание на Тутаевском шоссе, 108 в Ярославле. В здании находятся межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области — Единый регистрационный центр, межрайонные инспекция ФНС № 5 и № 9 по Ярославской области. Теперь здесь принимают налогоплательщиков со всего Ярославля и области, а также занимаются регистрацией юрлиц и предпринимателей.

В здании на улице Некрасова, 42 расположена межрайонная ИФНС России № 10 по Ярославской области (долговой центр).

Налогоплательщиков Рыбинска, Тутаева, Углича, а также Рыбинского, Пошехонского района, Тутаевского, Большесельского, Любимского, Первомайского, Даниловского, Угличского, Брейтовского, Мышкинского, Некоузского округов также обслуживает межрайонная ИФНС России № 3 по Ярославской области по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 54.

Напомним, ранее также стало известно об объединении колледжей в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ФНС России Реорганизация
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
8 февраля, 13:01
оптимизировали поликлинику , раз и моей карты со всеми болезнями уже нет , и уже здоровый пенсионер , круто
Гость
8 февраля, 14:19
и до налоговой добралась оптимизация, вот только до губера никак не доберется, сделали бы одного на весь центральный федеральный округ...вот это была бы экономия с их зарплатами
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем