В Ярославской области объявили о новой реорганизации. Подробности

В Ярославской области пройдет реорганизация территориальных налоговых органов Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В Ярославской области планируется реорганизация территориальных налоговых органов. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе ФНС России.

«В Управлении ФНС России по Ярославской области планируется проведение реорганизации территориальных налоговых органов, в связи с чем общедоступная информация по функционированию территориальных налоговых органов будет размещена на официальном сайте ФНС России в установленные сроки», — прокомментировали решение в ФНС России.

Информация о том, будут ли сокращать штат сотрудников, на данный момент не раскрывается.

Напомним, с 2024 года налоговая служба переехала в новое восьмиэтажное здание на Тутаевском шоссе, 108 в Ярославле. В здании находятся межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области — Единый регистрационный центр, межрайонные инспекция ФНС № 5 и № 9 по Ярославской области. Теперь здесь принимают налогоплательщиков со всего Ярославля и области, а также занимаются регистрацией юрлиц и предпринимателей.

В здании на улице Некрасова, 42 расположена межрайонная ИФНС России № 10 по Ярославской области (долговой центр).

Налогоплательщиков Рыбинска, Тутаева, Углича, а также Рыбинского, Пошехонского района, Тутаевского, Большесельского, Любимского, Первомайского, Даниловского, Угличского, Брейтовского, Мышкинского, Некоузского округов также обслуживает межрайонная ИФНС России № 3 по Ярославской области по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 54.