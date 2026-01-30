НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Образование Сокращение бюджетников Грядут сокращения: в Ярославской области объединят колледжи

Грядут сокращения: в Ярославской области объединят колледжи

Власти планируют создать 12 учреждений

152
В Ярославской области объединят колледжи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области объединят колледжи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области объединят колледжи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области объединят колледжи. Власти планируют создать 12 организаций в регионе, в структуре которых будут работать существующие учреждения.

Власти рассказали, что создание региональной сети профессиональных образовательных организаций поможет повысить качество образования.

«Быстрая адаптация к новым вызовам, укрупнение образовательных организаций, развитие многопрофильных колледжей — требование времени. Поэтому за последние десять лет количество колледжей и техникумов сократилось почти на 30%: если в 2015 году в регионе насчитывались 43 профессиональные образовательные организации, функционально подчиненные Министерству образования Ярославской области, то в феврале 2025 их число составило уже 31. В результате модернизации планируем создать в регионе 12 объединенных колледжей», — рассказала министр образования региона Ирина Лобода.

Какие колледжи объединят

  • В состав регионального многопрофильного колледжа войдут Заволжский политехнический колледж, Ярославский кадетский колледж, Любимский аграрно-политехнический колледж и Даниловский политехнический колледж.

  • К Ярославскому градостроительному колледжу присоединится Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций.

  • Ярославский технолого-экономический колледж объединится с Ярославским колледжем индустрии питания.

  • К Ярославскому колледжу управления и профессиональных технологий присоединится Ярославский колледж сервиса и дизайна.

  • Рыбинский профессионально-педагогический колледж объединят с Пошехонским аграрно-политехническим колледжем.

  • Одной организацией станут Ярославский политехнический колледж № 24, Ярославский автомеханический колледж, Тутаевский политехнический техникум и Рыбинский транспортно-технологический колледж.

  • В состав профессионально-педагогического колледжа Ростова Великого войдут Ростовский колледж отраслевых технологий, Ростовский педагогический колледж, Борисоглебский политехнический колледж, Великосельский аграрный колледж и Гаврилов-Ямский политехнический колледж.

  • Угличский профессионально-педагогический колледж объединит в себе Угличский аграрно-политехнический колледж, Угличский индустриально-педагогический и Мышкинский политехнический колледжи.

  • Рыбинский промышленно-экономический, полиграфический, лесотехнический колледжи и Рыбинский колледж городской инфраструктуры объединят в Рыбинский многопрофильный колледж.

Власти рассказали, что объединяли учреждения, учитывая их расположение, спектр и специфику направлений подготовки.

«Что касается сокращения административно-вспомогательного персонала, то в первую очередь произойдет высвобождение штатных единиц, функции которых дублируются. При этом сокращения педагогов не будет», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Завершить объединение власти планируют до конца апреля 2026 года.

Несколько дней назад в правительстве Ярославской области сообщили о новых объединениях в сфере образования. Оптимизация затронет детские центры, школы-интернаты, Институт развития образования.

Обо всем, что известно об объединении учреждений в регионе, мы рассказываем в специальном сюжете.

Гость
5 минут
Справедливая страна объединяет всех!
