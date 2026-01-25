У арены — сотни людей: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

У «Арены.2000» в Ярославле выстроилась очередь. Дело в том, что сегодня, 25 января, здесь состоится концерт группы «Ленинград» (18+).

«Ленинград» — российская рок-группа, основанная в 1997 году в Санкт-Петербурге музыкантом Сергеем Шнуровым. Коллектив стал популярным в начале 2000-х благодаря своему дерзкому стилю, сочетанию ска, панка и рок-н-ролла, а также провокационным текстам. Широкую известность группе принесли хиты WWW, «Когда нет денег», «Меня зовут Шнур», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и многие другие.

Помимо музыкальной карьеры, Сергей Шнуров искал себя в политике. В 2020 году он вступил в «Партию Роста», но впоследствии заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты.

Кроме того, с 2019 года Шнуров входит в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Это консультативный орган, который помогает комитету работать над культурной повесткой, но не делает его депутатом и не дает парламентских полномочий.