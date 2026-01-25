НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

облачно, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

ю-з.

 761мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Мошенники обманули пенсионерку
"Локомотив" продлил контракт с хоккеистами
Город У арены — сотни людей: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

У арены — сотни людей: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

Жители не могут попасть на концерт

907
В Ярославле выступит группа «Ленинград» (18+) | Источник: Полина Зайцева / 76.RUВ Ярославле выступит группа «Ленинград» (18+) | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

В Ярославле выступит группа «Ленинград» (18+)

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

У «Арены.2000» в Ярославле выстроилась очередь. Дело в том, что сегодня, 25 января, здесь состоится концерт группы «Ленинград» (18+).

«Ленинград» — российская рок-группа, основанная в 1997 году в Санкт-Петербурге музыкантом Сергеем Шнуровым. Коллектив стал популярным в начале 2000-х благодаря своему дерзкому стилю, сочетанию ска, панка и рок-н-ролла, а также провокационным текстам. Широкую известность группе принесли хиты WWW, «Когда нет денег», «Меня зовут Шнур», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и многие другие.

Помимо музыкальной карьеры, Сергей Шнуров искал себя в политике. В 2020 году он вступил в «Партию Роста», но впоследствии заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты.

Кроме того, с 2019 года Шнуров входит в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Это консультативный орган, который помогает комитету работать над культурной повесткой, но не делает его депутатом и не дает парламентских полномочий.

Начало концерта было запланировано на 19:00, но в это время на улице еще была очередь. Почти все билеты раскуплены, осталось только 49 свободных мест.

Купить билет на концерт до сих пор возможно. Правда, цены стали намного выше, чем были месяц назад. Купить билет с местом сейчас можно за 5,5–7,5 тысячи рублей. Танцпол стоит 8,5 тысячи рублей. В декабре цены были ниже — от 4,7 до 10 тысяч рублей. Место на танцполе стоило 5,6 тысячи рублей. Чуть дешевле — сидячие места в удаленных секторах.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Концерт Ленинграда Очередь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
Пить? Понять можно,завтра на работу
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем