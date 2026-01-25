У арены — сотни людей: почему ярославцы выстроились в очередь. Фото

У «Арены.2000» в Ярославле выстроилась очередь. Дело в том, что сегодня, 25 января, здесь состоится концерт группы «Ленинград» (18+).
«Ленинград» — российская рок-группа, основанная в 1997 году в Санкт-Петербурге музыкантом Сергеем Шнуровым. Коллектив стал популярным в начале 2000-х благодаря своему дерзкому стилю, сочетанию ска, панка и рок-н-ролла, а также провокационным текстам. Широкую известность группе принесли хиты WWW, «Когда нет денег», «Меня зовут Шнур», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и многие другие.
Помимо музыкальной карьеры, Сергей Шнуров искал себя в политике. В 2020 году он вступил в «Партию Роста», но впоследствии заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты.
Кроме того, с 2019 года Шнуров входит в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Это консультативный орган, который помогает комитету работать над культурной повесткой, но не делает его депутатом и не дает парламентских полномочий.
Начало концерта было запланировано на 19:00, но в это время на улице еще была очередь. Почти все билеты раскуплены, осталось только 49 свободных мест.
Купить билет на концерт до сих пор возможно. Правда, цены стали намного выше, чем были месяц назад. Купить билет с местом сейчас можно за 5,5–7,5 тысячи рублей. Танцпол стоит 8,5 тысячи рублей. В декабре цены были ниже — от 4,7 до 10 тысяч рублей. Место на танцполе стоило 5,6 тысячи рублей. Чуть дешевле — сидячие места в удаленных секторах.