Раскупили самые дорогие места: кто приедет в Ярославль с концертами в январе — афиша

Публикуем афишу концертов на январь в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Пока вся страна будет отдыхать в посленовогодние праздники, звезды продолжат свои концертные туры. В этом материале предлагаем посмотреть, кто приедет в Ярославль с сольными выступлениями в январе и сколько стоят билеты на их концерты.

Концерт Султана Лагучева

Султан Лагучев выступит в Ярославле в новогодние праздники Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Ярославле 4 января пройдет концерт (18+) Султана Лагучева. Выступление запланировано на площадке «Руки Вверх! Бар».

Билеты стоят от 2,6 до 6,5 тысячи рублей. Самые бюджетные места — на танцполе. Дороже обойдутся билеты за столиками у сцены и в глубине зала.

Большая часть зала, где пройдет концерт, еще свободна Источник: «Яндекс Афиша»

30-летний певец Султан Лагучев родом из Карачаево‑Черкесской Республики. Широкой публике он стал известен благодаря песне «А горький вкус твоей любви», которая вышла в 2021 году. Кроме того, у него есть известные песни «Люблю и ненавижу», «Горячая, гремучая», «Хулиган» и «Между нами война».

Концерт группы «Пицца»

Концерт группы «Пицца» в Ярославле пройдет 7 января Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Группа «Пицца» выступит в Ярославле 7 января. Концерт (6+) пройдет в КЗЦ «Миллениум».

Билеты стоят от 1,6 до 4,9 тысячи рублей. По данным на 11 декабря, большинство кресел в зале еще не раскуплены. Прямо у сцены будет оборудована зона танцпола, что необычно для КЗЦ.

Свободных мест в зале пока много Источник: «Яндекс Афиша»

Основатель и ведущий солист группы «Пицца» — Сергей Приказчиков. Широкую популярность коллектив получил в 2010–2011 годах благодаря хиту «Пятница». Среди других известных песен группы — «Оружие», «Фары», «Лифт» и «Вторник».

Концерт Владимира Винокура

Владимир Винокур выступит во Дворце молодежи Источник: vladimir_vinokur / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Концерт (12+) Владимира Винокура должен был состояться в Ярославле в конце декабря 2025 года. Однако из-за закрытия ДК им. Добрынина выступление перенесли на 13 января во Дворец молодежи.

Билеты стоят от 1,5 до 2,8 тысячи рублей. По данным на 11 декабря, раскуплены самые дорогие места у сцены, однако большая часть зала остается свободной.

Концерт запланирован во Дворце молодежи Источник: «Яндекс Афиша»

77-летий Владимир Винокур — артист, певец и пародист. Он стал одним из самых узнаваемых юмористов советской и российской эстрады благодаря ярким пародиям на Муслима Магомаева, Михаила Боярского, Льва Лещенко и др. Винокур выступал в составе ВИА «Самоцветы», сотрудничал с Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко. Артист часто появлялся в телешоу «Аншлаг», «Субботний вечер», праздничных концертах и новогодних программах. Он также создал Московский театр пародий.

Концерт SHAMAN'а в Ярославле

SHAMAN выступит в Ярославле 16 января Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концерты SHAMAN'а в Ярославле стали ежегодной традицией. Ярослав Дронов (настоящее имя артиста. — Прим. ред.) приезжал в столицу Золотого кольца России в декабре 2024 года. Тогда билеты быстро разобрали, и артист назначил дополнительный концерт.

Выступит (6+) SHAMAN 16 января в КЗЦ «Миллениум». Билеты стоят от 2,9 до 8 тысяч рублей. Первые ряды партера уже раскуплены.

Концерт пройдет в КЗЦ «Миллениум» Источник: «Яндекс Афиша»

34-летний Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем», «Я русский», «Мой бой» и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров. Под пристальным вниманием находится личная жизнь артиста. В марте 2025-го SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета объявили, что они пара, а осенью расписались. Как развивались их отношения — можно узнать тут.

Концерт «Ленинграда» в Ярославле

Сергей Шнуров приедет в Ярославль с концертом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Группа «Ленинград» даст концерт (18+) в Ярославле 25 января в «Арене-2000». Билеты стоят от 4,7 до 10 тысяч рублей. Места на танцполе стоят 5,6 тысячи рублей. Чуть дешевле — сидячие места в удаленных секторах.

Ярославцы за несколько месяцев до концерта начали раскупать билеты Источник: «Яндекс Афиша»

«Ленинград» — российская рок-группа, основанная в 1997 году в Санкт-Петербурге музыкантом Сергеем Шнуровым. Коллектив стал популярным в начале 2000-х благодаря своему дерзкому стилю, сочетанию ска, панка и рок-н-ролла, а также провокационным текстам. Широкую известность группе принесли хиты WWW, «Когда нет денег», «Меня зовут Шнур», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и многие другие. Помимо музыкальной карьеры, Сергей Шнуров искал себя в политике. В 2020 году он вступил в «Партию Роста», но впоследствии заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты. Кроме того, с 2019 года Шнуров входит в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Это консультативный орган, который помогает комитету работать над культурной повесткой, но не делает его депутатом и не дает парламентских полномочий.