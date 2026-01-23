На месте снесенной казармы при мануфактуре в Ярославле построят жилой дом

На месте снесенного корпуса жилых казарм при мануфактуре в Красноперекопском районе Ярославля построят новый многоэтажный дом. Территорию обнесли забором еще в декабре 2025-го.
«Там участок огораживают. Первые фото сделали 18 декабря, но они вроде раньше начали. Жена говорила, что они ходили и раньше что-то измеряли. Ответили, что будут строить 4-этажный жилой дом», — рассказал 76.RU местный житель.
Корпус был снесен в 2012 году, а замелю под ним продавали на аукционе в 2024-м.
Как уточнили в региональном Министерстве строительства, разрешение на строительство получила компания-застройщик «Манеж».
«Срок действия заканчивается 20 декабря 2027 года. Будет многоквартирный пятиэтажный дом, в том числе 1 этаж подземный», — прокомментировали в Минстрое.
Компания «Манеж» была образована в Ярославле в 2014 году. Учредителями указаны владельцы группы компаний «Ярстройзаказчик» Егор Малышев и Марина Ерина. Это известные в городе застройщики. Среди их проектов «Клевер Парк» в Парижской Коммуне, «Медовый дом» на Большой Федоровской, «Московский квартал» на улице Журавлева, «Октябрь» на Блюхера, «Доронино» на Суздалке. Кроме того, их же компании возводят дом на месте снесенного офиса на Салтыкова-Щедрина и ЖК «Боровики» в Заволжском районе.
Как рассказали 76.RU в компании-застройщике, при строительстве будут использовать керамический кирпич.
«Группа компаний „Ярстройзаказчик“ занимается освоением данного участка. <…> Архитектурное решение нашего объекта дополняет историческое наследие, создавая пространство вне времени. Фактура дома, панорамное остекление, французские балконы, слуховые окна — эти яркие детали создают интересные облик дома. В доме будет 61 квартира, в каждой предусмотрен индивидуальный газовый котел, продуманные, функциональные планировки с просторными кухнями-гостиными», — прокомментировал застройщик.
Согласно проекту, в квартирах на четвертом этаже буду окна в мансардах, дающие второй свет.
История жилых корпусов ЯБМ
Здания жилых казарм для Ярославской большой мануфактуры построили в конце XIX века. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.
Рабочие селились в корпуса с семьями. Всем выделялось по комнате. Поблизости от корпусов находились ясли, парк и другая инфраструктура. Ближе к XXI веку дома стали ветшать, после того, как их признали аварийными, их расселили. Пустующие корпуса хотели снести, но градозащитники добились включения их в список объектов культурного наследия.
В 2017 году с корпусов на Перекопе сняли статус охраны, в опустевших зданиях не раз случались пожары. В 2018 году в Ярославле обсуждали идею возрождения Ярославской большой мануфактуры. Инициаторами стали архитекторы бюро DK Григория Дайнова (автор здания бывшего ночного клуба «Горка», многоквартирного дома с панорамными окнами на Которосльной набережной, торгового центра «Волков-плаза» и других проектов), однако дальше обсуждений это никуда не ушло.
Культурное пространство Textil, которое раньше располагалось в здании фабрики «Красный Перекоп», создало аудиоэкскурсии о жизни рабочих в этом районе.
В сентябре 2025-го власти также выставляли на продажу и другие корпуса жилых казарм Ярославской большой мануфактуры. Речь шла о зданиях № 3, 4 и 6. Начальная цена каждого — 1 рубль.
Ранее мы рассказывали, что ООО «Перспектива», которая также входит в группу компаний «Ярстройзаказчик», выиграла аукцион на застройку квартала на улице Свердлова.