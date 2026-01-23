На месте снесенной казармы при мануфактуре в Ярославле построят жилой дом

Здания жилых казарм для Ярославской большой мануфактуры построили в конце XIX века. В 1906 году на Всемирной выставке в Париже комплекс был удостоен Гран-при за социальную заботу о рабочих.

Рабочие селились в корпуса с семьями. Всем выделялось по комнате. Поблизости от корпусов находились ясли, парк и другая инфраструктура. Ближе к XXI веку дома стали ветшать, после того, как их признали аварийными, их расселили. Пустующие корпуса хотели снести, но градозащитники добились включения их в список объектов культурного наследия.

В 2017 году с корпусов на Перекопе сняли статус охраны, в опустевших зданиях не раз случались пожары. В 2018 году в Ярославле обсуждали идею возрождения Ярославской большой мануфактуры. Инициаторами стали архитекторы бюро DK Григория Дайнова (автор здания бывшего ночного клуба «Горка», многоквартирного дома с панорамными окнами на Которосльной набережной, торгового центра «Волков-плаза» и других проектов), однако дальше обсуждений это никуда не ушло.

Культурное пространство Textil, которое раньше располагалось в здании фабрики «Красный Перекоп», создало аудиоэкскурсии о жизни рабочих в этом районе.