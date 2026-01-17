«Здесь я еще не была»: Екатерина Мизулина рассказала о планах приезда в Ярославль для встречи с молодежью

Екатерина Мизулина проведет в Ярославле встречу с молодежью Источник: Артем Бауман / 76.RU

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирается приехать в Ярославль на встречу с молодежью. Об этом она сообщила на пресс-конференции перед концертом Шамана в столице Золотого кольца вечером 16 января 2026 года.

«Кстати, скоро планируем приехать в Ярославль, будем проводить большую встречу с молодежью. Здесь я еще не была», — поделилась Екатерина Мизулина.

Также она рассказала, что не всегда получается ездить с мужем на гастрольные концерты. Все из-за большого количества работы. Но когда появляется возможность, Екатерина старается поддерживать Ярослава (настоящее имя Шамана. — Прим. ред.) на сольниках.

«Когда совпадаем по ритму, когда у меня есть возможность, когда понимаю, что могу работать удаленно, как сегодня здесь, в Ярославле, где наконец-то, как я понимаю, работает мобильный интернет, то, конечно, я с удовольствием еду побыть вместе и поддержать [Ярослава]», — отметила глава Лиги безопасного интернета.

Екатерина Мизулина приехала вместе с Шаманом на концерт в Ярославле Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Екатерина Мизулина регулярно ездит по России и общается со школьниками и студентами. В ходе таких мероприятий она поднимает темы кибербезопасности, травли и буллинга в интернете, а также рассказывает о рисках, с которыми молодежь может столкнуться в социальных сетях. Кроме того, глава Лиги безопасного интернета отвечает на вопросы подростков, разбирает реальные ситуации и дает рекомендации по безопасному поведению в цифровой среде.