Город Эксклюзив В Ярославле сменился руководитель «Яргорэлектротранса». Кто им стал

В Ярославле сменился руководитель «Яргорэлектротранса». Кто им стал

Денис Пырлог нашел работу в другом регионе

Денис Пырлог покинул пост руководителя «Яргорэлектротранса» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДенис Пырлог покинул пост руководителя «Яргорэлектротранса» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Денис Пырлог покинул пост руководителя «Яргорэлектротранса»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Денис Пырлог ушел с должности руководителя «Яргорэлектротранса». О смене места работы он рассказал в беседе с 76.RU, уточнив, что сейчас трудится в другом регионе.

«На Донбассе восстанавливаю инфраструктуру», — рассказал Денис Пырлог.

Бывший руководитель «ЯрГЭТ» уточнил, что сейчас предприятием руководит Александр Шутов. По словам Дениса Пырлога, он числится исполняющим обязанности директора. Ранее он занимал должность первого заместителя директора «Яргорэлектротранса».

При этом на сайте предприятия и по данным сервиса «Контур.Фокус» директором пока указан Денис Пырлог.

Денис Пырлог — родом из Кировской области. Оттуда же приехал и мэр Ярославля Артем Молчанов. В родном городе экс-директор «ЯрГЭТ» возглавлял местное АТП.

На работу в правительственное «Ярославское АТП» он пришел 1 июня 2022 года. Денис Пырлог рассказывал, что его главной задачей было обеспечить слияние ПАТП-1 и «Яргорэлектротранса». В мае 2023 года Денис Пырлог стал директором ПАТП-1, сменив на этом посту Игоря Рулева, который был уволен после скандала с закрытыми в душном зале работниками ПАТП-1. Сам Рулев позднее стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Денис Пырлог не единственный ярославский руководитель, уехавший работать в новые регионы. В ноябре 2024 года бывший глава центральных районов Ярославля возглавил Акимовский муниципальный округ в Запорожской области. До этого, с 2023 года ярославец был официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе, который стал подшефным для региона.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
