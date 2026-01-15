В Ярославле сменился руководитель «Яргорэлектротранса». Кто им стал

Денис Пырлог покинул пост руководителя «Яргорэлектротранса» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Денис Пырлог ушел с должности руководителя «Яргорэлектротранса». О смене места работы он рассказал в беседе с 76.RU, уточнив, что сейчас трудится в другом регионе.

«На Донбассе восстанавливаю инфраструктуру», — рассказал Денис Пырлог.

Бывший руководитель «ЯрГЭТ» уточнил, что сейчас предприятием руководит Александр Шутов. По словам Дениса Пырлога, он числится исполняющим обязанности директора. Ранее он занимал должность первого заместителя директора «Яргорэлектротранса».

При этом на сайте предприятия и по данным сервиса «Контур.Фокус» директором пока указан Денис Пырлог.

Денис Пырлог — родом из Кировской области. Оттуда же приехал и мэр Ярославля Артем Молчанов. В родном городе экс-директор «ЯрГЭТ» возглавлял местное АТП.

На работу в правительственное «Ярославское АТП» он пришел 1 июня 2022 года. Денис Пырлог рассказывал, что его главной задачей было обеспечить слияние ПАТП-1 и «Яргорэлектротранса». В мае 2023 года Денис Пырлог стал директором ПАТП-1, сменив на этом посту Игоря Рулева, который был уволен после скандала с закрытыми в душном зале работниками ПАТП-1. Сам Рулев позднее стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.