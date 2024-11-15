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Политика Ярославец Александр Трудоношин возглавил округ в Запорожской области

Ярославец Александр Трудоношин возглавил округ в Запорожской области

К новым обязанностям он приступил с 14 ноября

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Александр Трудоношин стал руководителем Акимовского округа

Ярославец Александр Трудоношин возглавил Акимовский муниципальный округ в Запорожской области. Об этом стало известно 14 ноября.

— Благодарю за оказанное доверие жителей Акимовского района и депутатский корпус. После прохождения конкурсных процедур решением депутатов Акимовского муниципального округа сегодня я утвержден в должности главы. Впереди много всего интересного! Жизнь — это движение! — сообщил Александр Трудоношин на своей странице во «ВКонтакте».

Акимовский район находится в Запорожской области. Договор между Запорожской областью и Российской Федерацией от 30 сентября 2022 года определил область, включая Акимовский район, как новый субъект в составе Российской Федерации. Решение было основано на итогах референдума, состоявшегося в Запорожской области 27 сентября 2022 года. Указом от 3 марта 2023 года постановлено образовать административно-территориальную единицу — Акимовский район. Также в рамках организации местного самоуправления в границах района было создано муниципальное образование — Акимовский муниципальный округ.

С 2023 года Александр Трудоношин был официальным представителем Ярославской области в Акимовском районе, который стал подшефным для региона. А еще раньше возглавлял центральные районы Ярославля.

Губернатор Ярославской области поздравил Александра Трудоношина с избранием на новый пост.

— Большой опыт административно-хозяйственной деятельности, который он получил, возглавляя администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля, помогает ему справляться с ключевыми задачами по восстановлению и благоустройству округа. Общими усилиями мы ремонтируем инфраструктурные и социальные объекты, модернизируем сферу ЖКХ, сети водоснабжения, теплоснабжения, делимся лучшими практиками в разных сферах. Александр Васильевич лично координирует работы на каждом объекте, знает проблемы округа и обеспечивает взаимодействие для их решения. Избрание Александра Васильевича на пост главы — признание его профессиональных компетенций и показатель личного доверия. Успехов в новой должности. Работы впереди очень много, но Ярославская область всегда с вами! — отметил глава Ярославской области.

Александр Трудоношин родился в городе Кириллове Вологодской области 21 июля 1972 года. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность». В 2022 году — Академию труда и социальных отношений (факультет менеджмента, государственного и муниципального управления). С 1993-го по 2013 год служил в Северном линейном управлении МВД России на транспорте. В 2011 году работал на месте крушения самолета с командой «Локомотив». Именно он с товарищем вытащил из воды единственного выжившего в авиакатастрофе — бортинженера Александра Сизова. В 2013 году Александр Трудоношин был назначен начальником управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями в мэрии Ярославля. С 2017 года он являлся директором по безопасности в аэропорту Туношна. А в 2018 году назначен главой Кировского и Ленинского районов. 23 июня 2023 года Александр Трудоношин заявил о своем уходе с поста. Он был назначен советником заместителя председателя правительства области и стал официальным представителем региона в Акимовском районе Запорожской области.

Ранее Акимовский муниципальный округ возглавляла Юлия Губанова из Саратовской области. Но в начале октября 2024 года она оставила должность и подписала контракт с ВС РФ. Она возглавила подразделение девушек-операторов БПЛА в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ».

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Александр Трудоношин Акимовский район Запорожская область
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