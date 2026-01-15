НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 761мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Приговор за сгоревшие авто
Что со складом «Вайлдберриз»
Город На 50-80% за месяц: ярославец пожаловался на резкий рост платы за отопление

На 50-80% за месяц: ярославец пожаловался на резкий рост платы за отопление

В ТГК-2 объяснили ситуацию

1 328
Ярославец пожаловался на резкий рост платежей за отопление | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЯрославец пожаловался на резкий рост платежей за отопление | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославец пожаловался на резкий рост платежей за отопление

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцы в соцсетях жалуются на большие счета за отопление за декабрь 2025 года. Максим Диканенко, который живет в Дзержинском районе, сообщил в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева, что в доме № 8 по проезду Моторостроителей рост платежей за последний месяц 2025 года по сравнению с предыдущим составил от 50 до 80%.

«Прошу инициировать проверку обоснованности начислений», — попросил он.

В ТГК-2 сообщили, что в этом доме стоит общедомовой прибором учета тепловой энергии, но он вышел из строя. В связи с этим с 20 июля 2025 года определение объема потребленной домом тепла производится расчетным способом.

«Объем тепловой энергии за ноябрь 2025 года определен, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на нужды отопления, а объем тепловой энергии за декабрь 2025 года — исходя из норматива», — пояснили в компании.

Также в ТГК-2 сообщили, что 1 ноября 2025 года в доме был введен в эксплуатацию новый общедомовой счетчик, но его показания не были предоставлены.

«Для выполнения перерасчета и отражения фактического объема потребленной тепловой энергии управляющей компании необходимо предоставить в ПАО „ТГК-2“ показания прибора учета за ноябрь и декабрь 2025 года. В случае предоставления данной информации не позднее 26 января 2026 года перерасчеты за ноябрь и декабрь 2025 года будут выполнены и отражены в квитанции за январь 2026 года», — добавили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, в январе 2025 года, когда также сыпались жалобы на большие счета за тепло, в ТГК-2 поясняли, что в соответствии с законодательством начисления за отопление в жилых домах выполняются по установленным государственными органами тарифам в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета или по нормативу потребления при их отсутствии.

На жалобы ярославцев на большие счета за отопление также ответили в Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Тем, у кого есть претензии к начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги предложили отправить обращения в данную инспекцию — это станет основанием для проведения проверки.

Обращение можно направить почтовой связью по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, через мобильное приложение «Госуслуги. Дом» портала ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru), посредством платформы обратной связи. Для помощи в оформлении обращения можно связаться со специалистами инспекции по телефону (4852) 78-56-52.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отопление Плата ТГК-2
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
1 час
Похоже что жулики придумали новую схему изъятия средств у населения.
Гость
1 час
Почему асе всегда так. Почему ни кто в ресурсо-обеспечивающих организациях не задумывается как можно снизить платежи горожан?? Либо отписка что бы отметиться, либо ошибка которая так же найдёт оправдания. Евраев и Ко, может вы хоть что то сделаете в конце концов для людей, а не только про катки и стоянки. Люди раздражены, а это не есть хорошо.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем