На 50-80% за месяц: ярославец пожаловался на резкий рост платы за отопление

Ярославец пожаловался на резкий рост платежей за отопление Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ярославцы в соцсетях жалуются на большие счета за отопление за декабрь 2025 года. Максим Диканенко, который живет в Дзержинском районе, сообщил в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева, что в доме № 8 по проезду Моторостроителей рост платежей за последний месяц 2025 года по сравнению с предыдущим составил от 50 до 80%.

«Прошу инициировать проверку обоснованности начислений», — попросил он.

В ТГК-2 сообщили, что в этом доме стоит общедомовой прибором учета тепловой энергии, но он вышел из строя. В связи с этим с 20 июля 2025 года определение объема потребленной домом тепла производится расчетным способом.

«Объем тепловой энергии за ноябрь 2025 года определен, исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на нужды отопления, а объем тепловой энергии за декабрь 2025 года — исходя из норматива», — пояснили в компании.

Также в ТГК-2 сообщили, что 1 ноября 2025 года в доме был введен в эксплуатацию новый общедомовой счетчик, но его показания не были предоставлены.

«Для выполнения перерасчета и отражения фактического объема потребленной тепловой энергии управляющей компании необходимо предоставить в ПАО „ТГК-2“ показания прибора учета за ноябрь и декабрь 2025 года. В случае предоставления данной информации не позднее 26 января 2026 года перерасчеты за ноябрь и декабрь 2025 года будут выполнены и отражены в квитанции за январь 2026 года», — добавили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, в январе 2025 года, когда также сыпались жалобы на большие счета за тепло, в ТГК-2 поясняли, что в соответствии с законодательством начисления за отопление в жилых домах выполняются по установленным государственными органами тарифам в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета или по нормативу потребления при их отсутствии.

На жалобы ярославцев на большие счета за отопление также ответили в Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Тем, у кого есть претензии к начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги предложили отправить обращения в данную инспекцию — это станет основанием для проведения проверки.