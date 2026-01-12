Ярославцев возмутили счета за отопление Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Некоторые ярославцы пожаловались на огромные счета за отопление, которые пришли в январе за декабрь 2025 года.

«За декабрь платеж уже 10200 рублей, из них только отопление — 4700 рублей. Как так? У нас дома жара стоит, наверное, к 30 градусам, хотя сейчас на улице далеко не сибирские морозы. Могу предположить, что будет, если хлопнет -20 градусов», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В телеграм-канале губернатора Михаила Евраева также есть обращения на эту тему.

«В доме № 8 по проезду Моторостроителей Ярославля рост платежей за декабрь 2025 по сравнению с ноябрем 2025 года составил от 50 до 80%. Прошу инициировать проверку обоснованности начислений», — пожаловался ярославец Максим Диканенко.

В компании ТГК-2, которая отвечает за снабжение теплом большей части Ярославля, корреспонденту 76.RU сообщили, что с каждым подобным случаем нужно разбираться индивидуально.

Ранее, в январе 2025 года, когда также сыпались жалобы на большие счета за тепло, в ТГК-2 поясняли, что в соответствии с законодательством начисления за отопление в жилых домах выполняются по установленным государственными органами тарифам в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета или по нормативу потребления при их отсутствии.

В Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора порекомендовали ярославцам, у которых есть претензии к начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги, отправлять к ним обращения, которые станут основанием для проведения проверки.

Обращение можно направить почтовой связью по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, через мобильное приложение «Госуслуги. Дом» портала ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru), посредством Платформы обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru/). Для помощи в оформлении обращения можно связаться со специалистами инспекции по телефону 78-56-52.

Напомним, в Ярославской области в 2026 году дважды увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. Первое повышение произошло с 1 января. Оно связано с корректировкой базовой ставки НДС. Второе — с 1 октября. Предполагается, что для Ярославской области тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличатся на 14%.