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Экономика «Платим, как будто за окном -30 градусов»: ярославцев шокировали январские счета за отопление

«Платим, как будто за окном -30 градусов»: ярославцев шокировали январские счета за отопление

Жительнице Брагина пришла квитанция на восемь тысяч рублей

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31 комментарий

Ярославцы в шоке от счетов за отопление

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Ярославцы в шоке от пришедших в январе 2025 года счетов за отопление. Многие считают, что в них указаны баснословные цифры. В группе «Жесть Ярославль» выложили фотографию квитанции, в которой указана сумма в размере 8380,4 рубля за квартиру площадью 56,6 квадратных метра на улице Пионерской в Дзержинском районе, в которой проживает четыре человека. И это при том, погода стоит без морозов.

— Как пенсионерам жить? Зимы в этом году нет, а платим, как будто за окном -30 градусов, — написали подписчики в Telegram-канале 76.RU.

За квартиру площадью 56,6 квадратных метра семье надо заплатить больше 8 тысяч рублей

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Как считают плату за тепло

В ТГК-2 прокомментировали порталу 76.RU, что тарифы, по которым жители платят за тепло, утверждены Министерством тарифного регулирования Ярославской области. Их размер для домов, куда теплоноситель поступает по сетям АО «Ярославские энергетические системы», сейчас составляет 2373 рубля за Гкал, а в домах, тепловая энергия к которым поступает по сетям ПАО «ТГК-2», — 2250,00 рублей за Гкал.

С 1 января коммунальные тарифы в регионе не менялись. Но с 1 июля ожидается их рост, в среднем, по данным правительства, на 16,7%.

Кроме того, на размер платы жителей влияет наличие и отсутствие общедомовых счетчиков на отопление.

— В соответствии с законодательством начисления за отопление в жилых домах выполняются по установленным государственными органами тарифам в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета или по нормативу потребления при их отсутствии, — пояснили в ТГК-2.

Нормативы потребления по отоплению утверждены постановлением мэра Ярославля. Для каждого месяца высчитано свое значение в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения: октябрь: — 0,017 Гкал, ноябрь — 0,026 Гкал, декабрь — 0,035 Гкал, январь — 0,037 Гкал, февраль — 0,036 Гкал, март — 0,033 Гкал, апрель — 0,02 Гкал, май — 0,002 Гкал.

В доме на улице Пионерской, где жители получили счета по 8 тысяч рублей, по информации коммунальщиков, счетчика отопления как раз нет. И плату им посчитали по нормативу, применив стандартную для таких случаев формулу: общая площадь помещения, помноженная на норматив, и всё это, помноженное на тариф.

— Количество зарегистрированных в квартире жителей не влияет на начисление платы за услугу по отоплению, но влияет на размер платы по горячему водоснабжению, когда отсутствует индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения в квартире. Услуги по отоплению и горячему водоснабжению выставляются в единой квитанции ТГК-2, — добавили в ресурсоснабжающей компании.

Куда обращаться с вопросами по отоплению и горячей воде в Ярославле

Получить разъяснения по вопросам начисления платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жители могут по многоканальному номеру телефона контактного центра ПАО «ТГК-2»: 79-79-77, а также в личном кабинете на сайте компании, через ГИС ЖКХ, по электронной почте my.yar@tgc-2.ru, в центре обслуживания клиентов по адресу: Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6.

Также проверку начислений за жилищно-коммунальные услуги осуществляет инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора. Поэтому с жалобами и претензиями по этим вопросам люди также могут обратиться туда.

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Счета ЖКХ Коммунальные услуги Отопление Платежи
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Комментарии
31
Гость &
39 минут
Дак зачем так топить если на улице плюс и окна открыты?
Гость
1 час
Выходит, зима-не зима, а платите по тарифу. Расход ресурсов у них намного меньше, а доход во много раз больше. Настоящее капиталистическо-скрепное общество, где платят не за то, что получили, а по тарифам.
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