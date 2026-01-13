НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Эксклюзив «Надо двигаться дальше»: экс-директор ДГХ Ярославля рассказал о планах после увольнения

«Надо двигаться дальше»: экс-директор ДГХ Ярославля рассказал о планах после увольнения

Ярослав Овчаров раскрыл детали в беседе с 76.RU

260
Директор ДГХ в Ярославле покинул свой пост | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДиректор ДГХ в Ярославле покинул свой пост | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Директор ДГХ в Ярославле покинул свой пост

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывший директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров подвел итоги шести лет своей работы. Ранее, 12 января, стало известно, что он покидает свой пост. В тот же день Ярослав Овчаров обратился к жителям города в своих социальных сетях.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути: коллегам, сотрудникам мэрии и вам, дорогие ярославцы! За 6 лет — с 2019 по 2025 год, нашему департаменту удалось достичь значительных результатов: приведены в порядок более 164 километров дорог, заменили 27,5 тысячи светильников и установили более 6400 светодиодных светильников, благоустроили 306 дворовых территорий с 170 новыми детскими и спортивными площадками, восстановили 250 воинских захоронений в рамках проекта по обустройству мемориалов», — рассказал Ярослав Овчаров.

По его словам, для уборки и содержания города МБУ «Горзеленхозстрой» приобрело 167 единицы техники и 34 единицы навесного оборудования.

В беседе с 76.RU Ярослав Овчаров еще раз выразил благодарность за годы работы в Ярославле.

«Всему свое время, надо двигаться дальше. Замечательно поработали шесть лет, огромное спасибо всей команде. Настало время немножечко пойти дальше. Я думаю, что скоро в новостях вы все узнаете. Не буду пока загадывать вперед», — рассказал Ярослав Овчаров.

Известно, что теперь экс-директор ДГХ будет работать в другом регионе. В каком — пока держит в секрете.

«Не очень далеко на самом деле. В принципе, направление будет то же. Также планирую продолжить муниципальную службу. В сфере городского хозяйства, благоустройства. Поэтому, я думаю, что как только на новую работу выйду, обязательно об этом оповещу. Также буду продолжать служить нашей Родине», — рассказал Ярослав Овчаров.

По данным сервиса «Контур.Фокус» Ярослав Овчаров все еще числится руководителем ДГХ Ярославля. Судя по всему, данные обновятся позднее.

Ярослав Овчаров возглавил департамент городского хозяйства мэрии в сентябре 2019 года. Тогда городом управлял мэр Владимир Волков. До своего поста в ДГХ Ярослав Овчаров руководил подведомственным этому департаменту «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля».

Мы публиковали эксклюзивное интервью с Ярославом Овчаровым в январе 2024 года.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДГХ Ярослав Овчаров
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Так рассказал как будто сделал это за свой счет, а не деньги налогоплательщиков.
Гость
Рекомендуем