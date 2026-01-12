НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Директор ярославского департамента городского хозяйства покидает пост

Директор ярославского департамента городского хозяйства покидает пост

Что сообщили в мэрии об уходе Ярослава Овчарова

1 692
Директор ДГХ Ярослав Овчаров уходит с поста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДиректор ДГХ Ярослав Овчаров уходит с поста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Директор ДГХ Ярослав Овчаров уходит с поста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров покидает свой пост. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в городской администрации.

«12 января он покидает должность директора Департамента городского хозяйства. Временно его работу будут выполнять его заместители, пока не будет назначен новый руководитель на эту должность», — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, Ярослав Овчаров возглавил департамент городского хозяйства мэрии в сентябре 2019 года. Ранее он являлся директором подведомственного этому департаменту «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля».

Ярослав Овчаров родился 26 октября 1983 года, закончил военный инженерно-технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (квалификация «Инженер»). После окончания университета с 2008 работал на руководящих должностях на различных предприятиях Ярославля.

Наш портал публиковал интервью с Ярославом Овчаровым в январе 2024 года.

Гость
1 час
Надеюсь не по собственному желанию, а в связи с арестом по уголовному делу ?!
Гость
1 час
Человек занимал не своё место.Не справлялся с работой.Очень многое из его обещаний не выполнено до сих пор-ремонт Яковлевского круга за Волгой например.Скатертью дорога давно пора было снимать с должности с инспекцией его деятельности.
