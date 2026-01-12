Мошенники начали за деньги продавать билеты на бесплатный каток на Советской площади

Билеты на ярославский каток стали перепродавать Источник: Артем Бауман / 76.RU

Бесплатные билеты на ярославский каток на Советской площади мошенники стали перепродавать за деньги. Цена — 500 рублей. Ярославцы предположили, что мошенники активизировались из-за высокого ажиотажа вокруг катка.

«Это хорошо, кто в центре живет, пришел и взял. А из другого района ехать с ребенком за несколько часов до сеанса, стоять в очереди, чтобы точно достались билеты, а потом еще и думать, чем себя занять всё это время. А через сайт вообще не вариант, он не работает, в первую же минуту бронирования вылезают одни ошибки», — поделился ярославец в паблике «Ярославль Очевидец».

На сервисе объявлений купли-продажи стали перепродавать билеты на каток на Советской площади Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram Предлагали билеты на конкретные сеансы Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

На перекупщиков 11 января обратили внимание местные жители. К утру 12 января на сайте объявлений предложения с платными билетами были удалены. Осталось одно, где на безвозмездной основе пользователь под ником Дед Мороз готов помочь с бронированием билетов на любой сеанс.

«Так как многие испытывают проблемы с тем, чтобы попасть на „ЯКаток“, готов помочь вам с этим и взять билетик на любой сеанс. И абсолютно бесплатно!» — говорится в объявлении.

Билеты обещают оформить на имя и адрес электронной почты покупателя.

«Примечание: билеты без платных услуг проката и заточки. Платные услуги при необходимости вы можете оплатить перед началом сеанса в кассах „ЯКатка“ без очереди», — уточняет продавец.

Ранее ярославцы не раз жаловались, что не могут попасть на каток на Советской площади. В кассах быстро заканчиваются билеты, а сайт выдает ошибку. Как объяснили в мэрии, такая проблема возникает из-за большого спроса на онлайн-бронирование.

Напомним, что посещение катка на Советской площади бесплатно. Билеты можно забронировать онлайн за три часа до начала сеанса или же в кассе — за четыре часа.