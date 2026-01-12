НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Мошенники начали за деньги продавать билеты на бесплатный каток на Советской площади

Мошенники начали за деньги продавать билеты на бесплатный каток на Советской площади

Ранее местные жители жаловались на трудности с проходом на ледовую арену

Билеты на ярославский каток стали перепродавать | Источник: Артем Бауман / 76.RUБилеты на ярославский каток стали перепродавать | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Билеты на ярославский каток стали перепродавать

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Бесплатные билеты на ярославский каток на Советской площади мошенники стали перепродавать за деньги. Цена — 500 рублей. Ярославцы предположили, что мошенники активизировались из-за высокого ажиотажа вокруг катка.

«Это хорошо, кто в центре живет, пришел и взял. А из другого района ехать с ребенком за несколько часов до сеанса, стоять в очереди, чтобы точно достались билеты, а потом еще и думать, чем себя занять всё это время. А через сайт вообще не вариант, он не работает, в первую же минуту бронирования вылезают одни ошибки», — поделился ярославец в паблике «Ярославль Очевидец».

На сервисе объявлений купли-продажи стали перепродавать билеты на каток на Советской площади | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramНа сервисе объявлений купли-продажи стали перепродавать билеты на каток на Советской площади | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

На сервисе объявлений купли-продажи стали перепродавать билеты на каток на Советской площади

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Предлагали билеты на конкретные сеансы | Источник: «Ярославль Очевидец» / TelegramПредлагали билеты на конкретные сеансы | Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

Предлагали билеты на конкретные сеансы

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

На перекупщиков 11 января обратили внимание местные жители. К утру 12 января на сайте объявлений предложения с платными билетами были удалены. Осталось одно, где на безвозмездной основе пользователь под ником Дед Мороз готов помочь с бронированием билетов на любой сеанс.

«Так как многие испытывают проблемы с тем, чтобы попасть на „ЯКаток“, готов помочь вам с этим и взять билетик на любой сеанс. И абсолютно бесплатно!» — говорится в объявлении.

Билеты обещают оформить на имя и адрес электронной почты покупателя.

«Примечание: билеты без платных услуг проката и заточки. Платные услуги при необходимости вы можете оплатить перед началом сеанса в кассах „ЯКатка“ без очереди», — уточняет продавец.

Ранее ярославцы не раз жаловались, что не могут попасть на каток на Советской площади. В кассах быстро заканчиваются билеты, а сайт выдает ошибку. Как объяснили в мэрии, такая проблема возникает из-за большого спроса на онлайн-бронирование.

Читайте также

Напомним, что посещение катка на Советской площади бесплатно. Билеты можно забронировать онлайн за три часа до начала сеанса или же в кассе — за четыре часа.

Вы были на катке на Советской площади?

Да, с трудом, но удалось урвать билеты
Нет, возникли проблемы с бронированием через сайт
Не хожу на каток
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Каток Советская площадь
Рекомендуем