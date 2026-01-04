НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

ю-з.

 743мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объявили беспилотную опасность
«Умные решения»
Каких врачей не хватает в больницах
Кто ездит в Переславль на выходные
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
Чек-лист важных обследований
В ДТП погиб молодой водитель
Афиша развлечений на 4 января
Город «Очереди на 50-70 метров»: ярославцы пожаловались, что не могут попасть на каток в центре

«Очереди на 50-70 метров»: ярославцы пожаловались, что не могут попасть на каток в центре

Туристы тоже столкнулись с проблемой приобретения билетов

347
Ярославцы пожаловались на огромные очереди на каток | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЯрославцы пожаловались на огромные очереди на каток | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярославцы пожаловались на огромные очереди на каток

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Жители Ярославля и туристы, приехавшие в столицу Золотого кольца на новогодние выходные, пожаловались, что не могут забронировать билеты на каток на Советской площади. По их словам, проблема возникает при попытке оформления на сайте.

«На каток не попасть. На сайте билеты невозможно взять. Ошибка. В кассы очереди метров на 50-70. Ужас. Приехали с Сахалина погулять», — написал читатель 76.RU Ярослав.

В мэрии Ярославля рассказали, что сайт бронирования билетов на каток работает корректно. Но в праздники повышается спрос на онлайн-бронирование.

«"Ошибка оформления заказа» на сайте появляется только в том случае, если билет начали бронировать одновременно несколько человек и кто-то уже успел оформить его раньше. Количество билетов ограниченно. За один сеанс каток могут посетить одновременно не более 600 человек. Напоминаем, кроме онлайн бронирования на сайте билеты можно приобрести также в двух кассах, расположенных на Советской площади», — рассказали в городской администрации.

Подробную информацию о бронировании билетов ярославцам посоветовали читать на сайте катка.

Онлайн-запись доступна за 3 часа до начала сеанса, приобретение в кассе — за 4 часа.

Ранее ярославцы уже жаловались на проблему бронирования билетов. Тогда власти также напомнили, что приобрести их можно в обычных кассах.

А вы были на катке на Советской площади?

Да, удалось покататься
Хотелось покататься, но не вышло
Я был(а) на другом катке
Не катаюсь на коньках
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Каток Билет Очереди
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
Интересно, в других городах, тоже такие услуги: платные парковки есть, а на бесплатный каток не попасть?
Гость
27 минут
Объяснения про сайт и его излишнюю загрузку ничего кроме смеха у людей, хоть что-то понимающих в организации подобных процессов, не вызывает. Это завуалированный треп одних, простите, абсолютно профнепригодных "специалистов", для других людей, готовых воспринять весь этот бессовестный трёп.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Рекомендуем