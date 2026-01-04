«Очереди на 50-70 метров»: ярославцы пожаловались, что не могут попасть на каток в центре

Ярославцы пожаловались на огромные очереди на каток Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Жители Ярославля и туристы, приехавшие в столицу Золотого кольца на новогодние выходные, пожаловались, что не могут забронировать билеты на каток на Советской площади. По их словам, проблема возникает при попытке оформления на сайте.

«На каток не попасть. На сайте билеты невозможно взять. Ошибка. В кассы очереди метров на 50-70. Ужас. Приехали с Сахалина погулять», — написал читатель 76.RU Ярослав.

В мэрии Ярославля рассказали, что сайт бронирования билетов на каток работает корректно. Но в праздники повышается спрос на онлайн-бронирование.

«"Ошибка оформления заказа» на сайте появляется только в том случае, если билет начали бронировать одновременно несколько человек и кто-то уже успел оформить его раньше. Количество билетов ограниченно. За один сеанс каток могут посетить одновременно не более 600 человек. Напоминаем, кроме онлайн бронирования на сайте билеты можно приобрести также в двух кассах, расположенных на Советской площади», — рассказали в городской администрации.

Подробную информацию о бронировании билетов ярославцам посоветовали читать на сайте катка.

Онлайн-запись доступна за 3 часа до начала сеанса, приобретение в кассе — за 4 часа.

Ранее ярославцы уже жаловались на проблему бронирования билетов. Тогда власти также напомнили, что приобрести их можно в обычных кассах.