Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Это точно Ярославль? Смотрим на улицы советского города, которые сильно изменились за 70 лет

Это точно Ярославль? Смотрим на улицы советского города, которые сильно изменились за 70 лет

Новый выпуск «Ретро Ярославль»

600
Фото Ярославля в 50-е годы XX века | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Фото Ярославля в 50-е годы XX века | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Фото Ярославля в 50-е годы XX века

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Время идет так быстро, что когда смотришь на фотографии Ярославля 10-летней давности, ненароком удивляешься, каким он был. В интернете полно снимков города в разные временные промежутки, особенно подробно можно рассмотреть столицу Золотого кольца в 2010 годах на онлайн-панорамах.

Если вас такое не удивляет, то предлагаем переместиться на 70 назад. Тогда не было стеклянных зданий, машин, а Октябрьский мост даже не начали строить.

В рубрике «Ретро Ярославль» мы отправляемся в прошлое и смотрим, каким был наш город десятки лет назад. В новом выпуске мы вновь вернемся к архиву фотографий Виктора Латышева, который снимал Ярославль половину прошлого века, и покажем город в 1950-е годы.

Дом управляющего в Петропавловском парке выглядел так. В наше время на его месте руины | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Дом управляющего в Петропавловском парке выглядел так. В наше время на его месте руины | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Дом управляющего в Петропавловском парке выглядел так. В наше время на его месте руины

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Торговые ряды практически не изменились | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Торговые ряды практически не изменились | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Торговые ряды практически не изменились

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

По улице Ушинского когда-то катались на санях, а сейчас здесь пробки | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36По улице Ушинского когда-то катались на санях, а сейчас здесь пробки | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

По улице Ушинского когда-то катались на санях, а сейчас здесь пробки

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Нынешняя набережная выглядит куда более благоустроенной | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Нынешняя набережная выглядит куда более благоустроенной | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Нынешняя набережная выглядит куда более благоустроенной

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Волжский спуск заметенный снегом | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Волжский спуск заметенный снегом | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Волжский спуск заметенный снегом

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это уже не совсем Ярославль. На фото&nbsp;— музей-заповедник&nbsp;Некрасова в Карабихе | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Это уже не совсем Ярославль. На фото&nbsp;— музей-заповедник&nbsp;Некрасова в Карабихе | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это уже не совсем Ярославль. На фото — музей-заповедник Некрасова в Карабихе

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это дом Шубиных на Красной площади | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Это дом Шубиных на Красной площади | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это дом Шубиных на Красной площади

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вместо моста через Волгу была переправа | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вместо моста через Волгу была переправа | Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вместо моста через Волгу была переправа

Источник:

Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Комментарии
2
Гость
1 час
Первое фото-мой родной дом ул Республиканская38 и угол Гражданской22,где родились и жили многие выдающиеся ярославцы. Еще его звали домом Бибикова/врача/.
Инженер1
34 минуты
У торговых рядов рельсы и транвай ходил с хамлами транвайными.
