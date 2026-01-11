Это точно Ярославль? Смотрим на улицы советского города, которые сильно изменились за 70 лет

Фото Ярославля в 50-е годы XX века Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Время идет так быстро, что когда смотришь на фотографии Ярославля 10-летней давности, ненароком удивляешься, каким он был. В интернете полно снимков города в разные временные промежутки, особенно подробно можно рассмотреть столицу Золотого кольца в 2010 годах на онлайн-панорамах.

Если вас такое не удивляет, то предлагаем переместиться на 70 назад. Тогда не было стеклянных зданий, машин, а Октябрьский мост даже не начали строить.

В рубрике «Ретро Ярославль» мы отправляемся в прошлое и смотрим, каким был наш город десятки лет назад. В новом выпуске мы вновь вернемся к архиву фотографий Виктора Латышева, который снимал Ярославль половину прошлого века, и покажем город в 1950-е годы.

Дом управляющего в Петропавловском парке выглядел так. В наше время на его месте руины Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Торговые ряды практически не изменились Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

По улице Ушинского когда-то катались на санях, а сейчас здесь пробки Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Нынешняя набережная выглядит куда более благоустроенной Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Волжский спуск заметенный снегом Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это уже не совсем Ярославль. На фото — музей-заповедник Некрасова в Карабихе Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это дом Шубиных на Красной площади Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вместо моста через Волгу была переправа Источник: Виктор Латышев / Музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

