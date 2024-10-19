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Город Ретро Ярославль фоторепортаж Раньше было лучше? Как изменилась центральная улица Ярославля за 40 лет

Раньше было лучше? Как изменилась центральная улица Ярославля за 40 лет

Новый выпуск рубрики «Ретро Ярославль»

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1 комментарий

Смотрим ретрофото улицы Терешковой

С каждым годом Ярославль всё больше меняется. В нашей рубрике «Ретро Ярославль» мы сравниваем городские улицы сейчас и десятки лет назад.

В этом выпуске посмотрим, как изменилась улица Терешковой. Поехали!

Фасад главного дома усадьбы Андронова сильно изменился — отделка во многих местах отвалилась

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание по адресу ул. Терешковой 29 является южным флигелем усадьбы. 40 лет назад здание было сложно назвать руинами

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каким аккуратным был дом Дунаевых 40 лет назад и как он выглядит сейчас

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас окна дома 18/1 на улице Терешковой заколочены

Кирилл Поверинов / 76.RU

Флотский спуск оброс деревьями

Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше тут было так свободно!

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дома — на своих местах

Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине нулевых историческое здание с левого фото сгорело. В 2010-е его попытались воссоздать, а заодно пристроили позади многоквартирный дом

Кирилл Поверинов / 76.RU

В усадьбе Носовых теперь работает кафе

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улица стала выглядеть уже

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо деревянных заборов установили новые металлические

Кирилл Поверинов / 76.RU

40 лет назад стоит одна машина — сейчас несколько десятков

Кирилл Поверинов / 76.RU

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