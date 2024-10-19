Раньше было лучше? Как изменилась центральная улица Ярославля за 40 лет

С каждым годом Ярославль всё больше меняется. В нашей рубрике «Ретро Ярославль» мы сравниваем городские улицы сейчас и десятки лет назад.
В этом выпуске посмотрим, как изменилась улица Терешковой. Поехали!
Фасад главного дома усадьбы Андронова сильно изменился — отделка во многих местах отвалилась
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Здание по адресу ул. Терешковой 29 является южным флигелем усадьбы. 40 лет назад здание было сложно назвать руинами
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Каким аккуратным был дом Дунаевых 40 лет назад и как он выглядит сейчас
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Сейчас окна дома 18/1 на улице Терешковой заколочены
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Флотский спуск оброс деревьями
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Раньше тут было так свободно!
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Некоторые дома — на своих местах
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
В середине нулевых историческое здание с левого фото сгорело. В 2010-е его попытались воссоздать, а заодно пристроили позади многоквартирный дом
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
В усадьбе Носовых теперь работает кафе
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Улица стала выглядеть уже
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
Вместо деревянных заборов установили новые металлические
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU
40 лет назад стоит одна машина — сейчас несколько десятков
Источник: Константин Лузин,
Кирилл Поверинов / 76.RU